Sénégal: Pêche industrielle - La ministre Fatou Diouf se concerte avec les acteurs

La ministre des Pêches et de l'Économie maritime du Sénégal, Dr Fatou Diouf, a reçu mardi les acteurs du secteur de la pêche industrielle afin d'anticiper, de dialoguer et de construire ensemble des réponses adaptées, durables et responsables face aux contraintes exogènes liées notamment aux impacts des tensions géopolitiques au Moyen-Orient sur leur secteur.

« Dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques, notamment au Moyen-Orient, dont les répercussions impactent directement notre économie, j'ai reçu aujourd'hui les acteurs du secteur de la pêche industrielle, réunis au sein du GAIPES », a écrit mardi, la ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Dr Fatou Diouf, sur X.

Cette rencontre a permis, selon la ministre, de faire un tour d'horizon des défis actuels, en particulier sur la hausse du coût du gasoil, qui représente près de 40 % des charges des armements, et qui pèse lourdement sur l'activité du secteur.

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« Au-delà du constat, nos échanges ont été guidés par une volonté commune : anticiper, dialoguer et construire ensemble des réponses adaptées, durables et responsables face à ces contraintes exogènes », a-t-elle dit.

« Nous ne cesserons main dans la main, de cheminer avec les acteurs dans une démarche de concertation permanente et de recherche de solutions équilibrées. Face aux incertitudes internationales, le dialogue reste notre meilleure boussole », a ajouté la ministre en charge des Pêches.