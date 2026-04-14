Congo-Brazzaville: Architecture - L'OAC et l'UDSN signent une convention de partenariat

Le président de l'Ordre des architectes du Congo (OAC), Antoine Béli Bokolojoué, a signé le 13 avril à Kintélé avec le président de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso (UDSN), le Pr Ange Antoine Abena, une convention visant, entre autres, à accompagner cette alma mater dans la reformalisation des programmes et l'encadrement de la formation continue des étudiants.

L'UDSN forme depuis quelques années, à travers l'Institut supérieur d'architecture, urbanisme, bâtiment et travaux publics (ISAUBTP), des jeunes architectes urbanistes qui suivent par la suite des stages dans les agences d'architecture, les cabinets et les bureaux d'études des architectes membres de l'OAC. Le président de l'UDSN, le Pr Ange Antoine Abena, a rappelé que cette convention permettra d'accompagner cet établissement d'enseignement supérieur dans la relecture des programmes de l'ISAUBTP et de créer des villes intelligentes. C'est ainsi qu'il a invité l'OAC à participer activement à la formation des enseignants, à la revisitation des programmes.

Ce partenariat permettra, en effet, de créer des passerelles concrètes entre l'OAC et l'UDSN. Il se focalisera, à travers des stages pratiques bénéfiques pour les étudiants, sur des échanges d'expertise et des actions de formation continue, face à l'irréversibilité du changement climatique par l'intégration des sources d'énergie renouvelables, itinéraire obligatoire dans la conception architecturale et urbaine. L'OAC s'est également engagé à tout mettre en oeuvre pour que les diplômes de l'UDSN soient reconnus partout en Afrique et à l'international en contactant les instances qui dirigent l'architecture au monde, notamment l'Union internationale des architectes et l'Unesco.

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Le président de l'OAC, Antoine Beli Bokolojoué, de son côté, a rappelé que l'acte posé par les deux parties n'est pas un simple engagement administratif. Il constitue, selon lui, une étape importante dans leur volonté commune de renforcer les liens entre le monde académique et les exigences de la pratique professionnelle de l'architecture au Congo. A cet égard, il apparaît, a-t-il poursuivi, comme une réponse concrète, pertinente et structurante aux défis majeurs auxquels le pays est confronté, précisément en matière d'employabilité des jeunes, de professionnalisation des cursus et de valorisation des compétences nationales.

« L'acte que nous posons constitue un levier stratégique au service des politiques publiques de développement, en ce qu'il favorise la synergie entre le monde académique et les corps professionnels organisés. Dans les secteurs de l'architecture, de l'urbanisme et du bâtiment, qui sont au coeur des enjeux d'aménagement du territoire, de modernisation des infrastructures et d'amélioration du cadre de vie et du cadre bâti de nos concitoyens, cette collaboration revêt une importance capitale. Il n'y a pas de développement sans université, il n'y a pas d'avenir sans formation de qualité, il n'y a pas de ville sans architectes », a rappelé le président de l'OAC.

Faire de l'ISAUBTP un lieu de l'excellence

Pour lui, les architectes symbolisent l'acte de bâtir, de concevoir, de rénover, d'aménager. D'où la nécessité pour l'institut d'architecte de l'UDSN d'être un lieu de l'excellence où l'on forme des professionnels d'architecture de qualité. L'architecture, au-delà de sa dimension esthétique, est une expression culturelle d'une société en termes d'espace, de forme et de contexte historique ; c'est une activité de conception des projets, un outil intellectuel forgé par l'homme pour résoudre les problèmes qui lui sont posés par son habitat et son environnement.

« L'architecture est donc à la fois un art et une science. C'est pourquoi, par cette convention, nous affirmons notre volonté de promouvoir une architecture responsable, par son impact profond sur la société, la culture, l'économie et l'environnement et de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes qui demain seront diplômés. Les jeunes étudiants d'aujourd'hui sont l'avenir de demain. Ce sont eux qui vont façonner la ville de demain, qui vont réparer la ville d'aujourd'hui. Il se trouve que demain c'est déjà aujourd'hui », a indiqué Antoine Beli Bokolojoué.

Il a salué, par ailleurs, l'engagement du président de l'UDSN aux côtés de l'OAC pour poser les bases d'une collaboration durable au service de la jeunesse et pour le développement du pays. C'est ainsi qu'il a formulé le voeu que cette convention puisse être le point de départ d'une coopération édifiante et d'une collaboration fructueuse entre les deux parties.

Directeur de l'ISAUBTP, le Pr Louis Ahouet s'est lui aussi félicité de la signature de cette convention. « Nous sommes à notre sixième année, et chaque année, nous envoyons les étudiants dans les cabinets d'architecture pour la pratique. Mais, il nous manquait cette convention que nous cherchions depuis longtemps. Cette fois-ci, nous avons pensé qu'il était temps vraiment que nous signons le protocole de partenariat, parce que déjà nous avons notre première formation en master qui a fini. Il y a déjà même quelques architectes qui ont été recrutés dans ces cabinets », a-t-il expliqué.