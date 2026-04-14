Afrique: Congo-Algérie - Azeddine Riache échange avec Pierre Moussa

Les relations entre le Congo et l'Algérie, la réélection du président Denis Sassou N'Guesso et les relations entre le Parti congolais du travail (PCT) et le Front de libération nationale de l'Algérie ont été au coeur de l'entretien que Pierre Moussa a accordé, le 13 avril à Brazzaville, à l'ambassadeur d'Algérie, Azeddine Riache.

Interrogé par la presse à sa sortie d'audience, le diplomate algérien en poste à Brazzaville a indiqué que cette rencontre avec le secrétaire général du PCT s'inscrivait dans le cadre des démarches visant le renforcement et la promotion des relations d'amitié, de fraternité, de solidarité entre la République d'Algérie et la République du Congo.

« Cette démarche vise plus particulièrement à réactiver la relation et les contacts entre les forces politiques vives des deux pays, à l'instar de la relation historique qui existait entre le PCT et le Front de libération nationale. Je pense à mon avis que cette relation répond à un double objectif, à une double exigence. D'abord une exigence bilatérale, elle est très importante. C'est une exigence régionale, continentale et internationale », a expliqué Azeddine Riache.

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Selon l'ambassadeur d'Algérie, le contexte international actuel est plein de défis, de menaces complexes et compliquées. Ce qui exige une consultation politique entre ces deux principaux acteurs politiques que sont le Congo et l'Algérie afin d'innover dans leur approche contre la préservation de la sécurité, de la stabilité du continent et plus particulièrement au renforcement des politiques de développement économique.

La rencontre se déroulant à quelques jours de l'investiture du président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, après sa large victoire à l'issue de l'élection présidentielle des 12 et 15 mars derniers, Azeddine Riache a tenu à féliciter le secrétaire général du PCT pour la brillante victoire du candidat du parti, soutenu par d'autres partis politiques de la majorité présidentielle.

« J'ai souligné au secrétaire général que cette brillante victoire était la conclusion d'un candidat qui rassure, qui conforte et qui tranquillise sur le plan national d'abord et qui convainc la population congolaise et aussi sur le plan régional et continental. Ceci dans la mesure où le Congo est devenu, sous le leadership de son excellence Denis Sassou N'Guesso, un pays promoteur et exportateur de la paix et de la stabilité, du dialogue et de la réconciliation au niveau régional, africain et international », a-t-il reconnu.

D'après l'ambassadeur d'Algérie, cette victoire est aussi le résultat de la force de mobilisation et du rôle moteur et fédérateur de la machine politique que représente le PCT.