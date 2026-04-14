Tunisie: Le ministère de l'Éducation s'adresse aux futurs fondateurs des établissements éducatifs privés

Dans un communiqué, le ministère de l'Éducation a annoncé, l'ouverture des inscriptions à distance pour la création d'établissements éducatifs privés pour l'année scolaire 2026-2027, suite à la publication de cet avis.

Le communiqué précise que les personnes souhaitant fonder des établissements d'enseignement privés (classes préparatoires, écoles primaires, collèges et lycées) doivent suivre une série d'étapes consistant à accéder au site dédié. Et ce, via le lien électronique suivant :

Il est également requis de remplir soigneusement le formulaire de demande de création avec la plus grande précision, d'imprimer ladite demande et de l'annexer au dossier papier.

Ce dossier complet, ajoute encore la même source, doit être déposé auprès de la Délégation Régionale de l'Éducation compétente, et ce, au plus tard le 31 mai 2026.