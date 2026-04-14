Tunisie: Alerte aux « fake news » - « vos fraises sont saines », confirme l'INSSPA

L'Instance Nationale de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (INSSPA) a formellement démenti, ce mardi 14 avril 2026, les rumeurs alarmistes circulant sur le web concernant la présence de résidus de pesticides toxiques dans les fraises locales. Qualifiant ces informations de fausses et sans fondement, l'organisme a tenu à rassurer l'opinion publique sur la qualité des produits exposés sur le marché.

Les récentes analyses de laboratoire sont sans appel. Sur une série de 400 tests rigoureux incluant 20 prélèvements spécifiques de fraises, tous les résultats se sont révélés conformes aux normes nationales et internationales. Le dispositif de contrôle, qui traque plus de 520 substances actives de la ferme jusqu'aux points de vente, n'a détecté aucun dépassement des limites autorisées.

L'INSSPA rappelle que la sécurité sanitaire fait l'objet d'une surveillance scientifique permanente et que toute infraction isolée est immédiatement sanctionnée par la saisie ou la destruction des lots concernés. Face à la multiplication des fausses informations sur les réseaux sociaux, les autorités appellent les citoyens à la vigilance et les invitent à se fier exclusivement aux communiqués officiels pour éviter tout mouvement de panique injustifié.