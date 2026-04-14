Tunisie: Sejnane - Lancement d'un projet tuniso-japonais pour l'eau potable et le zéro déchet

Un nouveau projet de développement local durable sera officiellement lancé demain mercredi 15 avril 2026 à Sejnane, à l'initiative de l'ONU-Habitat Tunisie, en partenariat avec la municipalité locale et avec le soutien du gouvernement japonais.

Baptisé "Sejnane in Action : Citoyens et Municipalité Ensemble pour l'Eau Propre et le Zéro Déchet", ce programme vise à améliorer l'accès à l'eau potable, renforcer les systèmes d'assainissement et optimiser la gestion des déchets solides dans la région, à travers une approche participative impliquant étroitement les citoyens et les autorités locales.

La cérémonie de lancement se tiendra au siège de la municipalité de Sejnane, en présence de l'ambassadeur du Japon en Tunisie, Jun Saito, ainsi que de représentants des autorités nationales, régionales et locales.

Financé dans le cadre du budget supplémentaire japonais 2025, ce projet s'inscrit dans une dynamique de coopération tuniso-japonaise visant à promouvoir des solutions urbaines durables à l'échelle locale. Il ambitionne notamment de renforcer la résilience des infrastructures de base tout en encourageant une gouvernance participative.

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Le programme de l'événement prévoit des allocutions officielles, une présentation détaillée des composantes du projet, ainsi que des échanges avec les parties prenantes locales. Une visite de terrain de sites concernés et une séance de réseautage avec les médias sont également au programme.

Ce projet constitue une nouvelle étape dans la coopération entre la Tunisie et le Japon, et contribue à la mise en oeuvre des Objectifs de développement durable, en particulier l'objectif 11 consacré aux villes et communautés durables.