Algérie: Le pape Léon XIV visite la maison d'accueil pour personnes âgées à la Basilique de Saint Augustin

ANNABA — Le pape Léon XIV s'est rendu, mardi, à la maison d'accueil pour personnes âgées à la Basilique de Saint Augustin, deuxième étape de sa visite dans la wilaya d'Annaba.

Un accueil chaleureux a été réservé au souverain pontife par les chargés de la maison d'accueil pour personnes âgées, à la Basilique de Saint Augustin, qui ont tenu à adresser leurs remerciements au peuple algérien pour sa générosité et pour l'aide qu'il leur apporte afin de répondre aux besoins de leurs pensionnaires, ce qui leur a permis de poursuivre l'accomplissement de leur mission. Le pape Léon XIV a écouté les pensionnaires de la maison d'accueil pour personnes âgées, issus de différentes nationalités.

Comme un message de paix de l'Algérie au monde, les pensionnaires de la maison d'accueil pour personnes âgées à la Basilique de Saint Augustin ont célébré la venue du souverain pontife au rythme des airs du chant "Alaiki Mini Salam Ya Ardha Ajdadi" (Paix à toi ô terre de mes ancêtres).

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Dans une allocution à cette occasion, le pape Léon XIV a exprimé sa joie d'être en ce lieu, "symbole de l'amour, de la solidarité et de la fraternité", soulignant que sa présence en ce même lieu "incarne les valeurs d'espérance, malgré les guerres et les injustices que connaît le monde". Il a également salué ce genre d'initiatives humanitaires et de solidarité, qui "reflètent le véritable sens de la coexistence humaine". A la fin de sa visite, les chargés de la maison d'accueil pour personnes âgées à la Basilique de Saint Augustin, ainsi que les pensionnaires, ont offert au pape Léon XIV des présents symboliques.