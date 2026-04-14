Algérie: Le pape Léon XIV arrive au site archéologique de la Basilique historique de la paix

ANNABA — Le pape Léon XIV est arrivé, mardi, au site archéologique d'Hippone, dans la ville d'Annaba, qui abrite l'historique Basilique de la paix.

Le Souverain Pontife qui était accompagné de la ministre de la Culture et des Arts, Mme Malika Bendouda, a reçu des explications exhaustives concernant ce site archéologique. L'hôte de l'Algérie a déposé une gerbe de fleurs et planté un rameau d'olivier, issu de l'arbre de Saint Augustin, comme symbole de paix universelle.

A cette occasion, le pape Léon XIV a écouté des extraits de musique et de chants du patrimoine algérien authentique, porteurs de messages d'amour et de coexistence. Une présence remarquable de représentants de la presse internationale et nationale a été enregistrée, venus couvrir le déroulement de la visite du souverain pontife à Alger et Annaba.