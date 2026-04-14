Tunisie: Kasserine - La grêle frappe les cultures, les pluies relancent la saison

Plusieurs délégations du gouvernorat de Kasserine ont enregistré, au cours des dernières 24 heures, des précipitations d'intensité variable, atteignant un pic de 27 mm à Haïdra, selon les données publiées par l'Institut national de la météorologie (INM). Ces pluies, parfois accompagnées de chutes de grêle, ont provoqué des dégâts dans certaines cultures agricoles.

D'après les relevés de l'INM, les quantités de pluie ont atteint 18 mm à Foussana, 12 mm à Jedelienne, 9 mm à El Ayoun et Sbiba, 7 mm à Thala, 3 mm à Sbeitla et 2 mm dans la ville de Kasserine.

Les chutes de grêle, observées notamment à Jedelienne, Sbiba et Sbeitla, ont endommagé des cultures saisonnières, en particulier les légumes tels que la tomate, le piment et la courge. Des arbres fruitiers en phase de floraison, notamment les amandiers, abricotiers et pommiers, ont également été affectés.

Le président de l'Union régionale de l'agriculture et de la pêche, Mohamed Hassan Azahri, a indiqué que les services techniques procéderont prochainement à l'évaluation précise des dégâts, en vue de prendre les mesures nécessaires.

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Malgré ces pertes localisées, les récentes précipitations ont eu un impact globalement positif sur les grandes cultures, notamment le blé et l'orge, en améliorant leur croissance et en renforçant les perspectives de production. Elles ont également ravivé l'espoir des agriculteurs après une période marquée par l'attente des pluies.

Selon les premières estimations, la saison agricole s'annonce prometteuse, en particulier pour les grandes cultures, à condition que les précipitations se poursuivent dans les semaines à venir. Ces apports en eau interviennent en effet à une phase cruciale du cycle agricole, nécessitant un équilibre hydrique favorable au bon développement des cultures et des arbres fruitiers.