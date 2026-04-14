Tunisie: BTS - Lancement d'une ligne de crédit sans intérêts pour les petits entrepreneurs

14 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) franchit une nouvelle étape dans sa mission d'inclusion financière. L'institution vient de donner le coup d'envoi d'un programme de financement d'envergure nationale, accessible via une plateforme numérique dédiée, afin de soutenir les porteurs de projets issus des catégories sociales les plus fragiles.

Dans une optique de dynamisation de l'emploi et de soutien à l'économie locale, la BTS a officialisé le lancement de son portail électronique destiné à recueillir les demandes de financement.

Cette initiative vise prioritairement les citoyens à revenus limités souhaitant lancer ou consolider une micro-entreprise. Les candidats ont jusqu'au vendredi 15 mai prochain pour soumettre leur dossier exclusivement sur le site officiel du ministère de l'Emploi.

L'enveloppe globale allouée à cette opération s'élève à 20 millions de dinars. Ce fonds permettra d'octroyer des crédits pouvant atteindre 10 000 dinars par bénéficiaire, avec des conditions de faveur particulièrement rares sur le marché financier classique.

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En effet, la banque a choisi de lever les barrières habituelles à l'emprunt en proposant des prêts sans aucun intérêt, sans exigence d'autofinancement et sans garanties préalables.

Pour garantir la viabilité de ces jeunes pousses, le schéma de remboursement a été pensé avec souplesse. Les bénéficiaires disposeront d'une période de six ans pour s'acquitter de leur dette, tout en profitant d'une année de grâce totale

. Ce délai de franchise permet aux entrepreneurs de stabiliser leur activité avant d'honorer leurs premières échéances.

Quant au processus de sélection, il se veut rigoureux mais transparent. Après une étude préliminaire des dossiers par les services centraux de la banque, les candidats présélectionnés recevront une notification par SMS.

Ce message les invitera à fournir les pièces complémentaires nécessaires avant l'approbation finale de leur dossier de financement.

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