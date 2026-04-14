Tunisie: Sarah El Haïry à Tunis pour renforcer la coopération franco-tunisienne sur la protection de l'enfance

Sarah El Haïry, Haute-commissaire à l'Enfance de la République française, se rendra à Tunis les 14 et 15 avril 2026 pour un déplacement mettant en lumière la protection de l'enfance comme un axe structurant du partenariat franco-tunisien, notamment face aux nouveaux risques liés à l'environnement numérique.

Dans un contexte marqué par l'essor rapide des usages numériques chez les enfants et les adolescents, ce déplacement vise à partager les expériences françaises et tunisiennes, soutenir les initiatives locales innovantes et renforcer les partenariats institutionnels, éducatifs et associatifs au service des droits de l'enfant.

Au cours de ce déplacement, la Haute-commissaire échangera avec plusieurs ministères tunisiens (e.g. Technologies de la communication, Éducation nationale, Famille et Enfance) afin d'approfondir les coopérations sur la protection des mineurs en ligne et les politiques publiques en faveur de l'enfance.

Elle rencontrera également des élèves de l'école Robert Desnos pour échanger sur l'impact des réseaux sociaux, participera à une table ronde réunissant acteurs du numérique éducatif et startups tunisiennes, et visitera l'association « Health and Psychology » engagée dans la santé mentale des enfants et adolescents.