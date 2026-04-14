Tunisie: Après Sousse et la Manouba, des épreuves du Bac Sport reportées à Nabeul

Le commissaire régional de la jeunesse et des sports à Nabeul, Mohsen Msaddek, a confirmé au micro de Jawhara Fm que quelques ajustements nécessaires ont été imposés par les conditions climatiques pour les épreuves d'éducation physique.

Il a en effet précisé qu'en raison des pluies diluviennes qu'a connues le gouvernorat de Nabeul, il a été décidé de reporter les épreuves d'athlétisme dans trois centres d'examen : Hammamet, Menzel Bouzelfa et Grombalia. Et ce, parce que selon ses dires, les stades de plein air étant devenus impraticables suite aux précipitations.

Pour ce qui est des épreuves de gymnastique, M Msaddek a indiqué Qqu'elles se poursuivent normalement dans quatre autres centres étant donné que celles-ci se déroulent dans des salles de sport couvertes.

Concernant les dates de remplacement pour les matières reportées, le commissaire a déclaré qu'une nouvelle date sera fixée ultérieurement, après coordination avec les directeurs des établissements éducatifs relevant de la Délégation régionale de l'éducation et en concertation avec le ministère de la Jeunesse et des Sports.

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Il est à noter que les épreuves ont débuté hier et se poursuivront jusqu'au 23 avril, la journée du 25 avril étant officiellement consacrée aux séances de rattrapage.

M. Msaddek a souligné, pour l'occasion, que le gouvernorat de Nabeul occupe le troisième rang national en termes de nombre de candidats, avec 10 700 inscrits répartis sur sept centres d'examen équipés.

Il a affirmé que les visites de terrain effectuées dans les centres de Hammamet, Menzel Bouzelfa et El Mida ont démontré une bonne préparation logistique pour assurer la réussite des épreuves pratiques d'éducation physique.