Tunisie: Aïn Draham et Jendouba - Les cours suspendus à cause des intempéries

Le gouvernorat de Jendouba se prépare à affronter des conditions météorologiques extrêmes. Face à l'intensification des précipitations, les autorités régionales ont ordonné la suspension immédiate des activités scolaires et de formation dans les zones les plus exposées.

La Commission régionale de lutte contre les catastrophes et d'organisation des secours de Jendouba a tranché. En raison de la dégradation brutale de la situation météo, les cours sont suspendus dans les délégations d'Aïn Draham et de Tabarka pour l'après-midi de ce mardi 14 avril 2026, ainsi que pour la journée du mercredi 15 avril. Cette mesure de précaution exceptionnelle englobe l'ensemble des établissements éducatifs, qu'ils soient publics ou privés, incluant les écoles primaires, les collèges et les lycées. Les centres de formation professionnelle et les structures dédiées aux personnes à besoins spécifiques sont également concernés par cette fermeture.

Parallèlement à ces fermetures, la Commission a lancé un appel pressant à la vigilance citoyenne. Les habitants sont invités à la plus grande prudence, notamment en évitant toute prise de risque inutile à proximité des cours d'eau et des oueds. Les autorités insistent sur le respect rigoureux des consignes de sécurité émises par les services spécialisés afin de favoriser l'auto-prévention. Dans ce contexte de crise, la Commission demeure en session permanente, affirmant sa pleine capacité de déploiement pour toute intervention d'urgence.

Sur le front météorologique, l'Institut National de la Météorologie (INM) confirme que l'instabilité persistera durant cette journée de mardi sur le Nord, le Centre et une partie du Sud-Est. Les prévisions font état de pluies localement intenses, avec des cumuls attendus entre 40 et 60 millimètres à Jendouba, pouvant grimper jusqu'à 80 millimètres par endroits. Ces précipitations seront accompagnées de chutes de grêle et de violentes rafales de vent lors des épisodes orageux, rendant les conditions de circulation particulièrement périlleuses.

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