Sénégal: Approvisionnement en carburant - Le pays écarte tout risque de pénurie à court terme

Le Sénégal se veut rassurant quant à la disponibilité du carburant dans les mois à venir. Selon l'administrateur du Fonds spécial de soutien au secteur de l'énergie (FSE), Assane Ndir, aucun risque de rupture d'approvisionnement n'est à craindre à court terme.

Intervenant ce mardi sur l'émission RFM Matin, le responsable a tenu à apaiser les inquiétudes des populations et des opérateurs économiques. Il a affirmé avec fermeté que le pays ne connaîtra pas de pénurie, mettant en avant les dispositions déjà prises en amont pour sécuriser le circuit d'approvisionnement. D'après lui, la Société africaine de raffinage (SAR) a anticipé la demande en constituant des stocks jugés suffisants pour assurer une distribution continue des produits pétroliers sur le marché national. Cette organisation permettrait ainsi de répondre efficacement aux besoins des usagers.

Par ailleurs, les autorités ont également pris des mesures pour garantir la production d'électricité. Des réserves importantes de fuel ont été mobilisées au profit de la Senelec, afin de maintenir la stabilité du réseau électrique à l'échelle du territoire. Dans un environnement international marqué par des fluctuations des prix et des tensions sur les chaînes d'approvisionnement, cette communication officielle vise à prévenir toute inquiétude excessive. Elle traduit la volonté des autorités de maintenir la confiance et d'assurer la continuité du service énergétique.