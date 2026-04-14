Sénégal: Approvisionnement en carburant - Le pays écarte tout risque de pénurie à court terme

14 Avril 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par O Goudiaby

Le Sénégal se veut rassurant quant à la disponibilité du carburant dans les mois à venir. Selon l'administrateur du Fonds spécial de soutien au secteur de l'énergie (FSE), Assane Ndir, aucun risque de rupture d'approvisionnement n'est à craindre à court terme.

Intervenant ce mardi sur l'émission RFM Matin, le responsable a tenu à apaiser les inquiétudes des populations et des opérateurs économiques. Il a affirmé avec fermeté que le pays ne connaîtra pas de pénurie, mettant en avant les dispositions déjà prises en amont pour sécuriser le circuit d'approvisionnement. D'après lui, la Société africaine de raffinage (SAR) a anticipé la demande en constituant des stocks jugés suffisants pour assurer une distribution continue des produits pétroliers sur le marché national. Cette organisation permettrait ainsi de répondre efficacement aux besoins des usagers.

Par ailleurs, les autorités ont également pris des mesures pour garantir la production d'électricité. Des réserves importantes de fuel ont été mobilisées au profit de la Senelec, afin de maintenir la stabilité du réseau électrique à l'échelle du territoire. Dans un environnement international marqué par des fluctuations des prix et des tensions sur les chaînes d'approvisionnement, cette communication officielle vise à prévenir toute inquiétude excessive. Elle traduit la volonté des autorités de maintenir la confiance et d'assurer la continuité du service énergétique.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2026 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.