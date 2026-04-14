Sénégal: Tabaski 2026 - Les besoins en moutons de la région de Diourbel évalués à 120 000 têtes

Diourbel — Les besoins de la région de Diourbel (centre) en moutons sont estimés à 120 000 têtes pour la prochaine Tabaski, a appris l'APS mardi de la directrice régionale de l'élevage et des productions animales, docteur Mame Diarra Ndiaye.

Elle présentait le dispositif mis en place pour l'approvisionnement du marché en moutons, lors d'une réunion préparatoire de la Tabaski, présidée par l'adjoint au gouverneur chargé du développement, Djibril Diop.

Les services départementaux de l'élevage de Diourbel, Bambey et Mbacké ont, tour à tour indiqué avoir pris des dispositions pour assurer un bon approvisionnement du marché.

La directrice régionale de l'élevage et des productions animales a toutefois souligné que la cherté de l'aliment de bétail constitue un véritable handicap pour le secteur de l'élevage.

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"Aujourd'hui, le sac de fane d'arachide coûte plus de 7 000 francs CFA. Dans ces conditions, les prix des moutons vont naturellement augmenter", a-t-elle expliqué.

Elle a également plaidé pour le renforcement du dispositif sécuritaire afin de lutter contre le vol de bétail, à l'approche de la Tabaski en particulier, relevant que certains éleveurs commencent à se décourager face à ce phénomène.

Mame Diarra Ndiaye a, en outre, insisté sur la nécessité de construire un foirail de petits ruminants à Bambey, afin d'améliorer les conditions de travail des éleveurs.

L'adjoint au gouverneur chargé du développement a, de son côté, instruit les préfets des départements de Diourbel, Bambey et Mbacké d'identifier des points de vente officiels dans leurs circonscriptions respectives.

Djibril Diop a invité les collectivités territoriales à prendre les dispositions nécessaires pour doter ces sites en eau et en électricité.

Il a, par ailleurs, demandé aux forces de défense et de sécurité, notamment la police et la gendarmerie, de renforcer le dispositif sécuritaire au niveau des points de vente.