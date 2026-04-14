Afrique: Madrid - La Tunisie mobilise sa diaspora autour de l'investissement et des compétences

Un forum dédié aux compétences tunisiennes établies en Espagne a été organisé vendredi 10 avril à Madrid, à l'initiative de l'ambassade de Tunisie en Espagne, des représentations de FIPA Tunisia et de l'Office national du tourisme tunisien (ONTT) à Madrid, ainsi que du groupe "Talentos Tunecinos en España".

La rencontre, qui a réuni près de 120 participants entre membres de la diaspora tunisienne, responsables officiels et dirigeants d'entreprises, a été ouverte par le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, via visioconférence, avec le soutien de l'institut espagnol Casa Árabe.

Selon les organisateurs, ce forum avait pour objectif de renforcer les liens avec les compétences tunisiennes à l'étranger et de promouvoir les opportunités économiques en Tunisie, notamment auprès des talents établis en Espagne.

Le programme a comporté plusieurs panels thématiques consacrés aux success stories de la diaspora tunisienne, à l'état de la coopération économique entre la Tunisie et l'Espagne, ainsi qu'à l'environnement des affaires en Tunisie.

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L'après-midi a été marqué par l'organisation d'ateliers sectoriels portant sur les secteurs prioritaires pour l'investissement en Tunisie, notamment les technologies de l'information, l'intelligence artificielle, les services bancaires et l'enseignement supérieur.

La journée s'est conclue par une session de coaching destinée aux étudiants tunisiens présents, animée par des professionnels de la diaspora tunisienne installés en Espagne.

Le représentant de FIPA Tunisia à Madrid a pris part au panel sur la coopération Tunisie-Espagne ainsi qu'à l'atelier consacré aux secteurs stratégiques. À cette occasion, plusieurs atouts compétitifs de la Tunisie ont été présentés, notamment dans les industries agroalimentaire, pharmaceutique et automobile, ainsi que dans le domaine des énergies renouvelables.

L'atelier a également mis en avant une success story entrepreneuriale réalisée en Tunisie par un membre de la diaspora établie en Suisse, illustrant le rôle croissant des compétences tunisiennes à l'étranger dans le développement économique du pays.