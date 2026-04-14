Tunisie: Tunisair lance une offre 'Light' avec bagage cabine gratuit vers ce pays

La compagnie aérienne Tunisair a annoncé, mardi 14 avril 2026, le lancement d'une nouvelle offre tarifaire baptisée "Light", disponible sur ses vols au départ et à destination du Maroc.

Cette nouvelle formule vise à proposer une option de voyage plus économique pour les passagers souhaitant voyager léger, tout en bénéficiant des services de base.

L'offre "Light" inclut un bagage cabine gratuit de 8 kg, tandis que le bagage en soute est proposé en option payante, selon les besoins des voyageurs.

La compagnie précise que cette nouvelle tarification vient compléter les offres déjà existantes, à savoir "Classic" et "Flex", afin d'offrir davantage de choix et de flexibilité aux clients en fonction de leurs besoins et de leur budget.

Avec ce lancement, Tunisair poursuit l'adaptation de sa politique commerciale aux nouvelles tendances du transport aérien, marquées par une demande croissante pour des offres modulables et personnalisées.