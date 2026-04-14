Cote d'Ivoire: Augmentation de 1,500 milliard FCFA du capital de la Société Africaine de Crédit Automobile

La Société Africaine de Crédit Automobile (SAFCA) procédera à l'augmentation de son capital par apport en numéraire pour un montant de 1 500 000 000 FCFA, ont annoncé lundi 13 avril 2026 les responsables de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) où est cotée cette entreprise.

Selon les responsables de la BRVM, cette opération entraînera la création de 3 750 000 actions nouvelles, avec un prix d'émission de 400 FCFA.

Un Droit Préférentiel de Souscription (DPS) sera attaché à chacune des actions anciennes (01 droit pour 01 action ancienne) avec une parité de souscription de 06 actions nouvelles pour 13 actions anciennes.

Selon toujours les dirigeants de la BRVM, la date de fermeture des registres étant fixée au lundi 27 avril 2026, l'action SIFCA cotera ex-droit préférentiel de souscription à partir du vendredi 24 avril 2026. La valeur théorique du Droit Préférentiel de Souscription sera publiée le jeudi 23 avril 2026 par Avis au Bulletin Officiel de la Cote (BOC).

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Quant à la période de cotation des DPS, elle est fixée du lundi 27 avril au mardi 09 juin 2026. En revanche, la période de souscription des actions nouvelles est fixée lundi 27 avril au jeudi 11 juin 2026.

La date de jouissance des actions nouvelles créées est fixée au 1er janvier 2025.