Addis-Abeba — Le chef du gouvernement éthiopien, Abiy Ahmed, a réservé un accueil officiel au président du Libéria, Joseph Nyuma Boakai, dans l'enceinte du Palais national.

Décrivant cette visite comme « un honneur exceptionnel », le Premier ministre a partagé un message sur les réseaux sociaux, mettant en avant la portée significative de la présence du dirigeant libérien.

Au-delà du protocole diplomatique, cette rencontre illustre la solidité des liens entre deux nations africaines unies par une histoire singulière, a-t-il souligné.

L'Éthiopie et le Libéria incarnent toutes deux la résilience du continent, ayant largement préservé leur souveraineté durant la période coloniale, avant de jouer un rôle majeur dans la promotion de l'indépendance et de l'unité africaine.

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« La table de l'Éthiopie demeure ouverte et accueillante », a affirmé Abiy Ahmed, réitérant l'engagement du pays à renforcer ses partenariats et à explorer de nouvelles perspectives de coopération.

À travers ces propos, le Premier ministre a mis en avant une vision inclusive et tournée vers l'avenir, positionnant l'Éthiopie comme un acteur clé de la coopération continentale.

La visite du président Boakai est ainsi perçue comme une opportunité de dynamiser les relations bilatérales, avec l'espoir de traduire les liens historiques en avancées concrètes.

Qu'il s'agisse de coopération économique ou de convergence politique, les deux pays entendent transformer leur volonté commune en actions tangibles.

Alors que les échanges se poursuivent au Palais national, cette visite dépasse le simple symbole diplomatique et pourrait marquer un tournant décisif dans les relations entre l'Éthiopie et le Libéria, fondé sur des valeurs partagées et une ambition commune pour l'avenir de l'Afrique.