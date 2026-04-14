Tunisie: UNESCO - Le pays réaffirme ses priorités en matière d'éducation, d'IA et de patrimoine

14 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La Tunisie a pris part, mardi à Paris, aux travaux de la 224e session du Conseil exécutif de l'UNESCO, qui se tient du 8 au 23 avril 2026.

Devant la séance plénière, l'ambassadeur et délégué permanent de la Tunisie auprès de l'organisation, Dhia Khaled, a prononcé une allocution dans laquelle il a exposé les principales positions et priorités de la Tunisie.

Il a tout d'abord réaffirmé le soutien de la Tunisie au processus de réforme de l'UNESCO, visant à renforcer la bonne gouvernance, la transparence et l'efficacité de l'organisation dans ses domaines d'action, notamment l'éducation, la science et la culture.

Le diplomate a ensuite mis en avant la priorité accordée par la Tunisie au secteur de l'éducation et de l'enseignement supérieur, notamment à travers la constitutionnalisation du Conseil supérieur de l'éducation et les efforts entrepris pour améliorer la qualité de l'enseignement. L'objectif, a-t-il souligné, est de former des générations capables de s'adapter aux mutations mondiales et de contribuer à l'innovation.

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Il a également souligné l'intérêt croissant de la Tunisie pour le développement de l'intelligence artificielle, ainsi que son engagement à élaborer des stratégies nationales garantissant un usage éthique et responsable de ces technologies.

Par ailleurs, la Tunisie a réitéré ses efforts en matière de protection et de valorisation du patrimoine, notamment à travers l'inscription de nouveaux éléments matériels et immatériels sur les listes du patrimoine mondial de l'UNESCO, ainsi que la mise en valeur de son patrimoine géologique.

Enfin, la délégation tunisienne a renouvelé son soutien aux causes arabes justes, réaffirmant notamment son appui au droit inaliénable du peuple palestinien à établir un État indépendant et souverain, avec Al-Qods Al-Charif comme capitale.

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