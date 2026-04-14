Tunisie: Que se passe-t-il aux aéroports européens - Pourquoi les files d'attente explosent-elles ?

Depuis le 10 avril 2026, l'espace Schengen a entamé la généralisation du Système européen d'entrée/sortie (EES), un dispositif numérique et biométrique qui remplace progressivement les tampons sur les passeports des voyageurs non européens.

Cette réforme majeure, destinée à moderniser et sécuriser les frontières extérieures de l'Union européenne, provoque cependant des perturbations importantes dans plusieurs aéroports européens, notamment en France.

Le nouveau système impose désormais aux voyageurs concernés (principalement les ressortissants de pays tiers effectuant des séjours courts) de fournir leurs empreintes digitales et une photo faciale lors de leur passage aux frontières. Ces données sont enregistrées dans une base centralisée qui permet de suivre automatiquement la durée de séjour autorisée, fixée à 90 jours sur une période de 180 jours, conformément aux règles Schengen.

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Si l'objectif affiché est de remplacer un système manuel jugé obsolète et de renforcer le contrôle migratoire, la phase de déploiement s'accompagne de difficultés opérationnelles. Dans plusieurs plateformes aéroportuaires, notamment à Paris-Charles-de-Gaulle, les voyageurs ont fait face à des temps d'attente pouvant atteindre jusqu'à quatre heures lors des premiers jours de mise en service du dispositif.

Ces ralentissements s'expliquent par l'introduction de bornes biométriques nécessitant un enregistrement initial plus long que l'ancien tampon manuel. Chaque passager doit désormais passer par un kiosque automatisé pour la collecte et la vérification de ses données, avant de poursuivre les contrôles classiques. Les autorités aéroportuaires et les compagnies aériennes ont également signalé une capacité insuffisante lors des pics de trafic, aggravant les files d'attente.

L'EES n'est pas une nouveauté soudaine. Il a été introduit progressivement depuis octobre 2025 dans les États membres, avant une généralisation prévue en 2026. Durant cette phase transitoire, certains aéroports ont alterné entre contrôle biométrique et tampon manuel afin d'éviter des engorgements massifs.

À long terme, l'Union européenne affirme que le système permettra de fluidifier les contrôles aux frontières, d'automatiser la vérification des séjours et de renforcer la sécurité de l'espace Schengen. Le dispositif est également destiné à préparer l'arrivée d'un autre outil, l'ETIAS, un futur système d'autorisation de voyage électronique.

Cependant, plusieurs acteurs du transport aérien alertent sur les risques liés à cette transition. Les organisations du secteur évoquent des retards potentiellement importants pendant les périodes de forte affluence, notamment en été, et appellent à des ajustements temporaires pour éviter la saturation des aéroports.

Malgré ces difficultés initiales, les autorités européennes insistent sur le caractère transitoire de ces perturbations. Une fois le système stabilisé et les infrastructures adaptées, l'EES doit permettre une gestion plus rapide et entièrement numérique des flux de voyageurs aux frontières de l'Union européenne.