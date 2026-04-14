Tunisie: Affaire Borhene Bsaies et Mourad Zghidi - Vont-ils être libérés?

14 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La chambre criminelle de la Cour d'appel de Tunis a décidé, ce mardi matin 14 avril 2026, de mettre en délibéré l'affaire des journalistes Mourad Zghidi et Borhen Bsaies à l'issue de l'audience, afin d'examiner leurs demandes de mise en liberté.

Pour rappel, la chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis avait condamné chacun des deux professionnels des médias à une peine de trois ans et demi de prison. Les charges retenues concernent des faits d'« évasion fiscale et des infractions à caractère financier ». Les deux prévenus avaient interjeté appel de ce verdict.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.