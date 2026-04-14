Tunisie: Affaire Borhene Bsaies et Mourad Zghidi - Vont-ils être libérés?

La chambre criminelle de la Cour d'appel de Tunis a décidé, ce mardi matin 14 avril 2026, de mettre en délibéré l'affaire des journalistes Mourad Zghidi et Borhen Bsaies à l'issue de l'audience, afin d'examiner leurs demandes de mise en liberté.

Pour rappel, la chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis avait condamné chacun des deux professionnels des médias à une peine de trois ans et demi de prison. Les charges retenues concernent des faits d'« évasion fiscale et des infractions à caractère financier ». Les deux prévenus avaient interjeté appel de ce verdict.