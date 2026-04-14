Tunisie: Ameur Bahba - « Vigilance ! Encore 72 heures d'intempéries »...

L'enseignant agrégé en géographie et chercheur en climatologie, Amer Bahba, a affirmé ce mardi 14 avril 2026 que « la dépression atmosphérique centrée entre la Tunisie et l'Italie continuera d'exercer son influence au cours des prochaines 72 heures ». Il a ajouté qu'un nouveau pic d'instabilité atmosphérique sera de mise et se poursuivra jusqu'à jeudi, touchant les gouvernorats de Sousse, Monastir, Mahdia et Sfax, ainsi que Kairouan et le Grand Tunis.

Lors de son intervention téléphonique ce matin sur les ondes de Jawhara FM, le climatologue a précisé que « plusieurs zones à Sousse et à Monastir à l'instar de Menzel Hayet et Jemmal, ont connu de fortes chutes de grêle et qu'un puissant impact de foudre a été enregistré dans le gouvernorat de Monastir ».

Il a souligné « l'absence de pertes humaines ou de dégâts matériels importants jusqu'à présent », considérant que « l'activité orageuse et électrique intense est une caractéristique naturelle des périodes de transition saisonnière. »

M. Bahba a en outre noté que « les gouvernorats de Kébili et Tataouine sont les moins touchés par cette vague d'intempérie avec des nuages passagers et de très faibles probabilités de pluie. »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a appelé dans ce cadre les citoyens, et particulièrement les usagers de la route, à « faire preuve de la plus grande prudence, à s'éloigner des lits d'oueds et des zones basses, et à éviter de s'aventurer dans les accumulations d'eau qui pourraient représenter un danger pour leur sécurité. »

Il est à rappeler que le pays connaît depuis hier soir de fortes perturbations météorologiques touchant la plupart des gouvernorats du Nord et du Centre. La région de Zaghouan a enregistré les cumuls de pluie les plus élevés, atteignant 82 mm, ce qui a entraîné une montée du niveau des eaux.