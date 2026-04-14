Tunisie: Un pic de précipitations attendu, notamment au nord-ouest

La situation météorologique sera favorable, mardi, à la chute de pluies au nord, au centre, et localement au sud-est, selon un bulletin de suivi, publié par l'Institut National de la Météorologie (INM).

Les précipitations seront, temporairement, abondantes, surtout dans les gouvernorats de Mahdia, Sousse, Monastir, Nabeul, Zaghouan, le Kef, et Beja. Les quantités seront comprises entre 40 et 60 mm, et peuvent atteindre, localement, les 80 mm au gouvernorat de Jendouba, avec chute de grêles. Le vent soufflera fort, lors de l'apparition de cellules orageuses, dans les différentes régions de Jendouba.

L'INM prévoit, aussi, la poursuite de chutes de pluies, mercredi, au nord et au centre. Elles seront, temporairement, abondantes sur les régions côtières, surtout à l'extrême nord-ouest.