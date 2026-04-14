Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - Les projets de loi relatifs aux accords de Washington déclarés recevables

Les projets de loi autorisant la ratification des accords de Washington ont été déclarés recevables lundi 13 avril à l'Assemblée nationale. Il s'agit de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ainsi que de l'accord stratégique conclu entre la RDC et les Etats-Unis.

Face aux élus, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner indique que ces textes visent à poser les bases d'une stabilité durable dans la région, tout en ouvrant la voie à un partenariat stratégique dans des secteurs clés comme les minéraux critiques, l'énergie, les infrastructures et la sécurité.

Au cours des débats, les députés de la majorité ont salué l'importance de ces accords pour le pays, tout en appelant au respect strict des engagements, notamment par la partie rwandaise.

« A travers cet accord de paix, il est donc clairement établi que les marionnettes qui disaient défendre les intérêts congolais ne peuvent que se cacher derrière le Rwanda. L'accord de partenariat stratégique entre les Etats-Unis et la RDC est une véritable technologie de Développement », a réagi Patrick Matata, élu de Kisangani et membre de l'UDPS.

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Inquiétudes de l'opposition

Du côté de l'opposition, des préoccupations ont été soulevées, notamment sur la transparence et la protection des ressources nationales. Célestin Musao Kalombo Mbuyu, élu du Haut-Lomami et membre du groupe Ensemble pour la République, explique :

« Les Congolais s'interrogent : est-ce que les ressources sont effectivement protégées ? Est-ce que leurs ressources seront protégées dans le cadre de cet accord ? Est-ce que leur avenir est garanti ? La République démocratique du Congo, chers collègues, est entrée dans ce partenariat dans une position structurellement déséquilibrée. Avec des institutions faibles devant les multinationales ».

Face à ces inquiétudes, la ministre des Affaires étrangères s'est montrée rassurante :

« Les textes sont publics, les textes sont disponibles en ligne, les textes sont même traduits en langues nationales. Le Gouvernement n'a rien à cacher et nous voulons continuer à oeuvrer dans cette transparence. Le principal bénéficiaire de cette démarche doit rester le peuple congolais. Il ne s'agit pas ici d'un quelconque agenda caché ou d'un enjeu interne. La démarche du Gouvernement qui est votre émanation est claire. Il s'agit avant tout de sauver des vies et de créer les conditions d'une stabilité durable ».

Au terme des échanges, les deux projets de loi ont été adoptés à une large majorité, avec 346 voix sur les 355 votants.