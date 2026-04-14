Togo: Un réseau routier modernisé et entretenu

14 Avril 2026
Togonews (Lomé)

Le réseau routier va connaître une nouvelle impulsion en 2026. Les pouvoirs publics ont prévu un effort financier considérable pour à la fois étendre et entretenir les routes.

En matière de construction et de réhabilitation, les linéaires de routes bitumées passeront de 103 km en 2025 à 106 km cette année.

Trois régions sont concernées : la région Centrale (83 km), la Kara (20 km) et le Grand Lomé (3 km).

Sur le volet entretien, l'effort est encore plus marqué : 1 911,8 km d'axes seront entretenues en 2026, contre 1 589 km l'année précédente, pour une enveloppe de 18 milliards de Fcfa, dont 757 km concernent le Grand Lomé.

Ces nouvelles actions s'inscrivent dans la continuité des efforts déjà engagés, avec 3 973,41 km de routes nationales entretenues au cours des deux dernières années.

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