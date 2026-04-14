Togo: Fête ou déperdition de la jeunesse

14 Avril 2026
Togonews (Lomé)

Le récent concert de l'artiste ivoirien Himra à Lomé a soulevé une vague d'indignation. Le journal Le Médium tire la sonnette d'alarme : la jeunesse togolaise serait-elle en train de perdre ses repères ?

Les images et comportements observés lors de cet événement ont choqué plus d'un observateur. Consommation visible de substances, tenues provocatrices, contenus jugés indécents... autant de scènes qui alimentent aujourd'hui un débat de société.

La question dépasse le simple cadre d'un concert. Elle interpelle parents, éducateurs et décideurs sur leur rôle dans la construction des valeurs de la jeunesse.

Car si la musique et la fête font partie intégrante de toute culture vivante, elles ne sauraient servir de prétexte à l'abandon de toute limite. Le débat est ouvert.

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