Cote d'Ivoire: Analphabétisme au pays - 46,5 % de la population concernée, 11 régions en alerte

Une séance de travail entre la Daaje, l'Ardci et les présidents des conseils régionaux sur l'alphabétisation en Côte d'Ivoire s'est ouvert le jeudi 9 avril 2026.

Une enquête spécifique sur l'alphabétisation en Côte d'Ivoire (Esaci), réalisée en 2025, indique que le pays affiche un taux d'analphabétisme de 46,5 %. Une situation « particulièrement préoccupante » pour les femmes, dont le taux atteint 55,7 %.

Cette enquête, réalisée par l'Agence nationale de la statistique (ANStat), a permis d'identifier 11 régions comme les plus touchées par ce fléau.

L'information a été donnée par Mah Louan Mamadou, directeur de l'alphabétisation des adultes, des jeunes et des enfants (Daaje), le jeudi 9 avril 2026, à l'ouverture d'une séance de travail avec les présidents des conseils régionaux concernés. Cette rencontre portait sur leur implication dans la promotion de l'alphabétisation en Côte d'Ivoire, au siège de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire (Ardci).

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Les régions concernées sont : le Folon (71 %), le Bounkani (68 %), le Bafing (67 %), le Kabadougou (65 %), le Worodougou (65 %), la Bagoué (62 %), le Cavally (56 %), le Hambol (56 %), le Poro (54 %), la Marahoué (53 %) et le Béré (51 %).

Pour remédier à cette situation, Mah Louan Mamadou a fait savoir que la Daaje a élaboré un projet « ambitieux » d'alphabétisation ciblant ces 11 régions. Ce projet consistera à mobiliser les communautés à travers des actions de sensibilisation, puis à former des alphabétiseurs qui seront recrutés.

« Dans notre cas, nous créons nos centres dans les écoles existantes, car nous ne construisons pas d'infrastructures. Nous allons nous appuyer sur les enseignants ayant une formation pédagogique pour accompagner le processus. Nous avons déjà mené une phase pilote qui a donné de bons résultats. Après la formation, nous allons créer des centres dans ces régions, même dans les zones les plus reculées », a-t-il détaillé.

Il a ajouté que l'Objectif de développement durable 4 (Odd 4) vise à réduire le taux d'analphabétisme à 30 % d'ici 2030. « Nous avons décidé que l'Ardci, qui est au coeur des communautés, nous accompagne afin de toucher le maximum de personnes dans ces régions », a-t-il précisé.

Selon lui, cette séance de travail vise à présenter en détail le projet, à exposer la cartographie des zones d'intervention, à clarifier les attentes de la Daaje et à établir un cadre de collaboration avec l'Ardci.

Représentant le ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, son conseiller technique Éloi Noël Kouassi a souligné qu'aujourd'hui, rien ne peut justifier que près de la moitié de la population soit confrontée à l'analphabétisme. Pour lui, ces chiffres interpellent et traduisent la nécessité d'agir. Ce projet, a-t-il affirmé, traduit la volonté du ministère de faire face à cette problématique.

Il a rappelé que l'alphabétisation est au coeur du développement humain et que sa prise en charge nécessite une mutualisation des intelligences. La co-construction d'une école de qualité exige a-t-il dit ainsi les efforts conjugués de l'État, des partenaires sociaux, techniques et financiers, ainsi que de l'Ardci, à qui il a transmis les remerciements du ministre N'Gouan Koffi.

Pour sa part, Koné Aissatou, première vice-présidente représentant le président de l'Ardci, a encouragé les présidents des régions bénéficiaires à inscrire cette initiative dans leurs priorités de développement. Elle a également exprimé l'engagement de son institution à accompagner le gouvernement dans la mise en oeuvre effective de ce programme.