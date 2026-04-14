Cote d'Ivoire: JIF 2026 au Trésor public - Le directeur général Ahoussi Arthur réaffirme son engagement pour l'équité

La Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique a célébré les femmes, le 9 avril 2026, à la Rotonde de la Cité financière d'Abidjan-Plateau, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme (Jif). Cette cérémonie s'inscrit dans le prolongement de la célébration nationale du 8 mars, placée sous le thème : « Justice pour toutes les femmes et les filles en Côte d'Ivoire ».

Organisée autour du thème « Les droits des femmes au Trésor public : pour une administration financière plus juste et plus performante », cette journée a mis en lumière la contribution essentielle des femmes à la performance de l'institution.

Présidée par le Directeur général, Ahoussi Arthur Augustin Pascal, l'activité a été marquée par une procession dans les rues du Plateau, suivie de conférences, de panels et d'échanges enrichissants. S'exprimant au nom des femmes, Koffi Sabine, présidente du comité d'organisation et cheffe du Département Genre, a salué les progrès réalisés ces dernières années.

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Elle a notamment relevé l'intégration de l'approche genre dans le Plan stratégique de modernisation et de développement (Psmd 2024-2028), la promotion accrue des femmes à des postes de responsabilité, ainsi que la désignation de points focaux genre dans 49 circonscriptions financières. Elle a également mis en avant des initiatives concrètes, telles que la création d'une crèche, le déploiement de postes pilotes et l'érection de la Cellule Genre en département, traduisant une volonté affirmée d'institutionnaliser la politique d'égalité.

S'exprimant, le Directeur général s'est voulu rassurant quant à la poursuite des efforts engagés. Il a réaffirmé l'attachement du Trésor public aux valeurs d'équité, de justice, d'inclusion et de respect des droits humains.

Conscient des défis persistants, Ahoussi Arthur Augustin Pascal a pris des engagements forts, notamment en faveur d'une meilleure représentation des femmes aux postes de décision, du développement de la budgétisation sensible au genre, du renforcement des programmes de formation et de mentorat, ainsi que de la promotion de l'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. Il a également insisté sur la nécessité de garantir un environnement de travail exempt de toute forme de discrimination et de violence.

Au titre des activités scientifiques, une conférence a été animée par la magistrate, Jocelyne Kogbo épouse Oga, substitut du procureur près le Tribunal de première instance d'Abobo, autour du thème : « Justice pour la femme en Côte d'Ivoire : freins, enjeux et perspectives ». La magistrate a salué les avancées juridiques tout en relevant les obstacles persistants, notamment les pesanteurs socioculturelles, la méconnaissance des droits et les contraintes économiques.

Elle a plaidé pour un renforcement du cadre institutionnel et une meilleure accessibilité à l'assistance judiciaire. Les réflexions se sont poursuivies à travers deux panels portant sur les défis du leadership féminin et la promotion d'un environnement de travail inclusif, notamment face aux violences basées sur le genre.

La cérémonie a également été marquée par la distinction de la Trésorerie générale de Grand-Bassam, désignée Poste pilote Genre 2025, pour ses actions exemplaires. Le relais est désormais assuré par la Trésorerie générale de Toulepleu, tandis que celle de Bouaké Nord se prépare à relever le défi.

Les festivités ont pris fin le samedi 11 avril 2026 par une randonnée à la forêt du Banco, dans une ambiance conviviale. À travers cette célébration, le Trésor public réaffirme sa volonté de promouvoir une administration moderne, inclusive et performante, où les femmes occupent une place de premier plan.