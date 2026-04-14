Cote d'Ivoire: Agnéby-Tiassa - Les populations découvrent leur nouveau centre de santé

Pierre N'Gou Dimba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, a procédé à l'inauguration officielle du Centre de santé rural (Csr) et à la remise d'une ambulance à Azaguié-Makouguié, dans la région de l'Agnéby-Tiassa, le dimanche 12 avril 2026.

Ce nouveau Centre de santé rural comprend un dispensaire et une maternité. Le dispensaire est équipé d'un bureau de consultation Ide, d'une salle de pansement, d'une salle de soins, d'une pharmacie avec caisse, d'un bureau Cmu et d'une salle de mise en observation.

Concernant la maternité, elle est dotée d'une salle de consultations prénatales, d'une salle de travail, d'une salle d'accouchement, de suites de couches, d'une salle de vaccination avec chaîne de froid, d'un préau, etc. À ces deux blocs s'ajoutent deux logements pour le personnel de santé, garantissant une permanence au service des populations.

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Prenant la parole, le ministre a rappelé que cette réalisation s'inscrit dans la vision du Chef de l'État visant à renforcer les soins de santé primaires. Il s'est par ailleurs réjoui de la mise en service de cet édifice, qui permettra d'améliorer la prise en charge des femmes enceintes dans des conditions sécurisées, tout en offrant des soins de qualité à l'ensemble des populations, notamment aux enfants.

Pour terminer, il a ajouté que l'inauguration de ce centre et la remise de cette ambulance traduisent la volonté du gouvernement ivoirien de rapprocher davantage les services de santé des populations et de garantir une prise en charge rapide et efficace des urgences.