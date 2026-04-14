Cote d'Ivoire: Concours d'entrée dans les cycles des ingénieurs de l'Université de Man - Les inscriptions prennent fin le 30 avril

Les préinscriptions en ligne sur le site www.univ-man.edu.ci ainsi que les inscriptions aux concours d'entrée dans les cycles d'ingénieurs des écoles de l'Université polytechnique de Man, à savoir l'École des mines et de l'énergie (Emie) et l'École de la métallurgie et des matériaux (Emma), ont démarré le lundi 30 mars et s'achèveront le jeudi 30 avril 2026, à la scolarité de l'Université polytechnique de Man et à l'antenne de l'Université de Man sise à Angré (Abidjan).

L'information a été donnée par le président de l'Université de Man, le professeur Coulibaly Lacina, dans un communiqué en date du 30 mars 2026. Les candidats doivent être âgés de 25 ans au plus au 31 décembre 2026.

Pour le concours d'entrée à l'Emie, option Mines, le candidat doit être régulièrement inscrit, au titre de l'année académique 2025-2026, en 2e année des classes préparatoires aux grandes écoles, filière Géologie-Mines, ou être titulaire d'une licence option Biologie, Géologie et Mines, ou Sciences de la nature, ou Sciences de la Terre et ressources minières, ou d'un diplôme admis en équivalence.

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Exceptionnellement, les étudiants inscrits, au titre de l'année académique 2025-2026, en licence 3 option Biologie, Géologie et Mines de l'Université polytechnique de Man sont autorisés à postuler, sous réserve de l'obtention de la licence.

Pour l'option Énergie, le postulant doit être inscrit, au titre de l'année académique 2025-2026, en 2e année des classes préparatoires aux grandes écoles, filière Sciences et technologies, ou être titulaire d'une licence option Mathématiques et physique, ou Physique et chimie, ou Mathématiques, ou Sciences physiques, ou Sciences fondamentales, ou d'un diplôme admis en équivalence.

De même, les étudiants inscrits, au titre de l'année académique 2025-2026, en licence 3 option Sciences physiques de l'Université polytechnique de Man sont autorisés à postuler, sous réserve de l'obtention de la licence.

En ce qui concerne le concours d'entrée à l'Emma, il faut être régulièrement inscrit, au titre de l'année académique 2025-2026, en 2e année des classes préparatoires aux grandes écoles, filière Sciences et technologies, ou être titulaire d'une licence option Mathématiques et physique, ou Physique et chimie, ou Mathématiques, ou Sciences physiques, ou Sciences fondamentales, ou d'un diplôme admis en équivalence.

En outre, les étudiants inscrits, au titre de l'année académique 2025-2026, en licence option Sciences physiques de l'Université polytechnique de Man sont autorisés à postuler, sous réserve de l'obtention de la licence 3.

Par ailleurs, les candidats de l'espace Uemoa sont autorisés à participer aux concours, une opportunité unique de démontrer leur talent et d'élargir leurs horizons professionnels dans un cadre compétitif et enrichissant.

Le dossier de candidature à ces concours comprend : une photocopie du diplôme du baccalauréat (C, D, E) ou de l'attestation de réussite ; une photocopie du relevé de notes de 1re année des classes préparatoires ; une attestation d'assiduité (pour les candidats des classes préparatoires) ; une photocopie du diplôme exigé ou de l'attestation d'admission ; une photocopie des relevés de notes de licence 1 et licence 2 ; un certificat de scolarité 2026 de la licence 3 (Université polytechnique de Man) ; une photocopie de la carte nationale d'identité ou une attestation d'identité ou toute pièce équivalente ; une quittance du droit d'inscription d'un montant de 20 000 Fcfa par concours ; une quittance des frais de dossier d'un montant de 3 000 Fcfa ; et un curriculum vitae.

À noter que les frais d'inscription et de dossier sont payés à la comptabilité de l'Université de Man. Les originaux des pièces du dossier de candidature seront exigés lors du dépôt.

Les compositions auront lieu du 5 au 7 mai 2026 à l'Université polytechnique de Man.