Afrique de l'Ouest: Neemba Academy - Un centre stratégique pour accompagner les transformations industrielles en Afrique de l'Ouest

Le groupe Neemba, concessionnaire officiel de Caterpillar dans onze pays d'Afrique de l'Ouest, a inauguré le 9 avril à Abidjan la Neemba Academy, un centre régional de formation dédié aux métiers techniques de l'industrie, en présence de personnalités institutionnelles et de représentants du constructeur américain.

Présentée comme un levier stratégique pour accompagner la montée en puissance des secteurs minier, énergétique et des infrastructures, cette initiative s'inscrit dans un contexte de besoins croissants en compétences qualifiées en Côte d'Ivoire et dans la sous-région.

Dans un contexte marqué par la montée en puissance des secteurs minier, énergétique et des infrastructures, la question des compétences techniques devient un enjeu stratégique pour la Côte d'Ivoire. C'est dans cette dynamique que le groupe panafricain Neemba a inauguré, le 9 avril à Abidjan, la Neemba Academy, un centre régional de formation dédié aux métiers techniques de l'industrie.

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La cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs personnalités, dont Jean-Louis Moulot, ministre délégué chargé de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Adama Bictogo, député-maire de Yopougon, Alpha Bacar Barry, ministre guinéen de l'Enseignement technique, Coulibaly Seydou, Directeur Général au ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, ainsi que des représentants du groupe Caterpillar.

Répondre à un besoin croissant de compétences techniques en Côte d'Ivoire et dans la sous-région

La Côte d'Ivoire, dont la croissance économique reste parmi les plus dynamiques de la région, multiplie les projets industriels, miniers et énergétiques, renforçant les besoins en compétences techniques qualifiées. Selon les autorités ivoiriennes, le pays ambitionne de renforcer fortement sa production minière, avec notamment un objectif de 100 tonnes d'or par an d'ici 2030 contre près de 60 aujourd'hui, dans un contexte où la croissance économique devrait se maintenir autour de 6 % dans les prochaines années.

Présent dans 11 pays d'Afrique de l'Ouest et fort de plus de 2 500 collaborateurs, le groupe Neemba intervient dans les secteurs minier, énergétique et des infrastructures, où la disponibilité de compétences techniques locales constitue un enjeu majeur.

Pour Jean-Luc Konan, président-directeur général du groupe Neemba, cette initiative s'inscrit dans une vision stratégique. « Nous posons une pierre supplémentaire dans la construction d'une ambition industrielle pour toute notre région. Dans un contexte où les équilibres économiques évoluent, la souveraineté économique devient une question centrale pour le développement de nos pays », a-t-il déclaré.

Un centre aux standards internationaux en partenariat avec Caterpillar

Pensée comme un pôle d'excellence, la Neemba Academy structure les parcours de formation en partenariat avec Caterpillar, partenaire historique du groupe depuis plus de 90 ans. La présence de plusieurs représentants de Caterpillar, dont Damien Giraud, Senior Vice-President, et Lavanya Ajesh, Vice President Distribution Africa, a illustré la solidité de cette collaboration.

Le centre régional de formation d'Abidjan s'inscrit dans un dispositif comprenant également quatre centres pays au Mali, au Burkina Faso, en Mauritanie et en Guinée. L'infrastructure compte notamment 19 salles de formation, cinq ateliers de composants et huit baies machines. Plus de 65 000 heures de formation sont dispensées chaque année.

Pour Régis Apetey, Country Manager de Neemba Côte d'Ivoire, l'implantation de ce centre à Abidjan revêt une importance particulière. « Il faut donner aux talents locaux l'occasion d'exprimer leur potentiel et leur permettre de monter en compétence. C'est tout le sens de la Neemba Academy », a-t-il déclaré.

« Ce bâtiment nous permet d'accueillir davantage d'apprenants, dans de meilleures conditions, avec des équipements adaptés aux standards les plus exigeants », a indiqué Pierre Fonkenell, responsable de la formation chez Neemba Academy.

Investir dans les compétences pour accompagner la transformation industrielle

Au-delà de ses équipes internes, la Neemba Academy ambitionne également de former des techniciens pour l'ensemble de l'écosystème industriel régional, notamment les partenaires, clients et fournisseurs du groupe. « Nous voulons que Neemba Academy produise des techniciens certifiés », a souligné Jean-Luc Konan, PDG du groupe Neemba.

Pour Jean-Luc Konan, l'enjeu est avant tout stratégique. « L'immobilisation d'un équipement critique peut rapidement perturber la continuité des opérations industrielles et générer des coûts significatifs. La maîtrise technique et la capacité d'intervention locale sont clés. La Neemba Academy est l'expression de ce changement », a-t-il expliqué.

Les autorités présentes ont salué une initiative en phase avec les priorités nationales en matière d'employabilité et de formation technique. « Cette initiative est une rampe de dynamisme pour notre Nation. Le choix de Yopougon, avec ses deux millions d'habitants, est judicieux », a déclaré Adama Bictogo, député-maire de Yopougon.

Avec la Neemba Academy, le groupe entend ainsi accompagner les ambitions industrielles de la Côte d'Ivoire et, plus largement, de l'Afrique de l'Ouest, en faisant du capital humain un levier stratégique de compétitivité.