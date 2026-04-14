Cote d'Ivoire: District autonome d'Abidjan - Cissé Bacongo annonce la construction du siège de la chefferie atchan

Le ministre-gouverneur du District autonome d'Abidjan, Cissé Bacongo, a annoncé le mardi 14 avril 2026, lors d'une conférence de presse au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire à Cocody, la construction du siège de la chefferie atchan.

« Dans ma première prise de parole après ma nomination en 2023, lors d'une rencontre à l'hôtel de ville avant qu'il ne soit en chantier, j'ai promis que nous allions faire en sorte que la chefferie atchan puisse trouver un endroit pour tenir ses réunions, surtout un endroit de ralliement », a indiqué le ministre-gouverneur du District autonome d'Abidjan.

Pour bâtir cet édifice, a poursuivi Cissé Bacongo, la chefferie a offert généreusement un terrain de 2 à 4 hectares à Akandjé. « Nous allons commencer la construction du siège sur ce terrain », informe-t-il.

Outre cela, il a également annoncé le recasement des populations déplacées de Boribana (Attécoubé) et de l'abattoir de Port-Bouët sur les sites d'Anani (10 hectares) et d'Andokoua (37 hectares). « Les travaux de Vrd sur le site d'Andokoua sont pratiquement achevés », précise-t-il.