Cote d'Ivoire: Bongouanou - Élinzué doté d'un centre de santé urbain

Le village d'Élinzué, dans la sous-préfecture d'Andé, département de Bongouanou, est désormais doté d'un Centre de santé urbain (Csu).

L'infrastructure sanitaire a été inaugurée le 4 avril, par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec), Eugène Aka Aouélé, et l'Inspecteur général d'État, Ahoua N'Doli Théophile.

Selon notre source, le Csu dispose de plusieurs services : hospitalisation, échographie, bloc opératoire, laboratoire d'analyses, infirmerie et maternité. Il permettra d'assurer une prise en charge efficiente des populations.

La réalisation du Centre est le fruit d'une initiative de Dr N'Guessan Théophile, directeur régional des Impôts, par ailleurs cadre d'Élinzué, soutenue par le Groupe Carre d'Or représenté par son directeur général, Khalil Ezzedine.

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Pour Dr Saint-Blanc Kassy, cadre du village, « le centre de santé urbain d'Élinzué a été conçu pour rapprocher les soins de santé des populations et améliorer leur accès à des services médicaux appropriés ».

La cérémonie a vu la participation des autorités politiques ; préfectorales; religieuses; coutumières, notamment le roi du Moronou, Nanan Tehua et le chef dudit village, Nanan Baka II.

La présidente du conseil régional du Moronou, Aka Véronique, était également présente.