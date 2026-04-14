Cote d'Ivoire: Tennis/Abidjan Atp Challengers 50 et 75 - Koyo et Arzel servent la mise en bouche

Du 20 au 26 avril et du 27 avril au 3 mai, Abidjan recevra des tennismen de renom pour deux tournois Prize money.

L'émergence de la Côte d'Ivoire par le sport ne se discute plus. Après le football, l'athlétisme, le taekwondo et d'autres sports qui tutoient les standards internationaux, il y a, désormais, la petite balle jaune, le tennis.

Depuis l'avènement du président Sylvère Koyo à la tête de la Fédération ivoirienne de tennis (Fit), la Côte d'Ivoire a franchi le pas et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

Le lundi 13 avril 2026, dans un restaurant en bordure de lagune à Blockhauss, le président Koyo, entouré de nombreux annonceurs, d'un représentant du ministre des Sports et du Français Arzel Mevellec, directeur des tournois Challengers, a officialisé la tenue de deux tournois majeurs à Abidjan. Il s'agit des Côte d'Ivoire Open Atp 50 et 75.

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Si les Ivoiriens ont découvert l'Atp 50 l'an dernier, ils sont curieux de voir ce que sera l'Atp 75. C'est tout le charme de l'événement qui va cristalliser toutes les attentions sur le pays et sa capitale économique, du 20 avril au 3 mai.

Après le succès retentissant des deux premiers tournois (Atp 50) historiques de 2025, qui ont convaincu l'Association de tennis professionnel (Atp) de renouveler sa confiance au pays en rehaussant le niveau de la compétition, la Fit veut hisser plus haut le curseur.

« Notre ambition est claire : faire de la Côte d'Ivoire une place forte du tennis en Afrique et un acteur crédible sur la scène internationale. Nous ne voulons plus être de simples spectateurs du circuit mondial, nous voulons être des acteurs engagés, visibles et respectés », a indiqué le président Sylvère Koyo.

Il a tenu à exprimer une reconnaissance toute particulière à Kaydan groupe qui a choisi, avec constance et conviction, de renouveler son engagement en tant que sponsor leader de cet événement sportif. Koyo a également traduit toute sa gratitude au gouvernement ivoirien pour sa caution et son appui.

Au plan technique, ces tournois de tennis qui comptent parmi les 50 plus grands événements Atp au monde vont rassembler sur les bords de la lagune Ébrié, des joueurs classés entre la 100e et la 200e place mondiale.

Aziz Dougaz, le Tunisien qui a disputé la finale du tournoi 2 avec l'Ivoirien Eliakim Coulibaly (vainqueur), sera de la partie. Sûrement qu'il veut prendre sa revanche sur Eliakim Coulibaly, l'une des têtes d'affiche de ces Atp 50 et 75.

En plus, Calvin Hemery, le Franco-Nigérian en pleine ascension, est annoncé à Abidjan. Hemery est un client sérieux. Il a renversé, le mois dernier, la tête de série n°6, Jay Clarke, au premier tour de l'Open de Kigali (7-6 (5) ; 3-6 ; 7-6 (15)).

D'autres tennismen redoutables de près de 30 pays arrivent pour batailler. Voilà un peu ce qui attend le public ivoirien qui devra sortir nombreux pour pousser ses champions. Car Eliakim Coulibaly ne sera pas seul, les jeunes étoiles montantes comme Koffi Moyé Nadal tenteront de faire leur trou, à la faveur de ces épreuves de haut niveau.