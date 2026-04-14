Cote d'Ivoire: 5e édition de l'Open de tennis féminin - Sadjo s'offre le trophée Mijanou

Sadjo Coulibaly, la N° 1 du tennis féminin ivoirien, a confirmé sa bonne santé sportive, samedi, au N'Goran tennis club des Deux-Plateaux. Elle s'est adjugé le trophée Mijanou mis en jeu par l'organisation de coach Gethème Koffi, après avoir battu la Togolaise Winner Gakpo en finale des pro-dames (6/2 ; 6/1). Le tournoi open a eu lieu du 7 au 11 avril.

Une rencontre logiquement dominée par la championne ivoirienne, vainqueur de l'Open féminin professionnel de tennis d'Accra, au Ghana, le 8 mars dernier.

Dans la catégorie amateure, la palme est revenue à Edwige Koffi qui s'est imposée en un set (6/3) à Édith Achou. Tandis que chez les débutantes, Chanice Aka battait Nancy Kouamé sur le même score (6/3).

Présent dans les gradins pour soutenir l'initiative louable des organisateurs, le parrain, Camille N'Dia, a félicité les participantes et le public venu nombreux pour honorer la mémoire de Mijanou, le «p'tit» nom de sa défunte mère.

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« Mijanou se distinguait par ses actions en faveur des femmes et des jeunes filles. Elle était convaincue que l'émancipation des jeunes filles par le sport qui est un levier puissant d'autonomisation, favorisant la confiance en soi, le leadership et la santé physique et mentale », a rappelé Camille N'Dia qui, en parrainant cette 5e édition, espère perpétuer l'oeuvre de sa mère.

Pour Gethème Koffi, au-delà de l'hommage rendu à cette femme, c'est l'engagement et la débauche d'énergie des participantes qui font chaud au coeur. « Le niveau était très élevé, avec la présence des trois meilleures pros de la sous-région. C'est de bon augure pour le futur », a-t-il rassuré.

Il pourrait toujours compter sur Camille N'Dia pour la 6e édition. Une édition qui se veut internationale avec des invitations adressées aux fédérations soeurs de la sous-région afin d'avoir de nombreuses joueuses professionnelles.

Cette compétition annuelle entre dans le cadre de la politique fédérale telle que prônée par le président Sylvère Koyo. Il s'agit de faire en sorte de combler le gap entre le tennis masculin et le tennis féminin.