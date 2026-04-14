Togo: Le pays a les cartes en main

Depuis des siècles, le monde regarde l'Afrique en miniature. Le Togo veut changer cela.

Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, a annoncé dans un entretien à Reuters que Lomé portera devant l'Assemblée générale des Nations Unies une résolution historique : imposer une carte du monde qui reflète enfin la vraie taille de l'Afrique. Un vote est attendu dès septembre prochain.

Créée au XVIe siècle par le cartographe Gerardus Mercator pour les besoins de la navigation, cette projection déforme considérablement les continents. Résultat : le Groenland apparaît aussi grand que l'Afrique sur nos cartes, alors que le continent africain est en réalité 14 fois plus grand.

Une aberration géographique qui, selon ses détracteurs, a profondément façonné les perceptions mondiales sur l'Afrique, dans les médias, les manuels scolaires et les cercles politiques.

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Mandaté par l'Union Africaine pour piloter la campagne "Correct The Map", le Togo plaide pour l'adoption de la projection Equal Earth, mise au point en 2018, qui restitue fidèlement les proportions réelles des continents et des pays.

Robert Dussey ne mâche pas ses mots : le vote à venir à l'ONU dira clairement qui est réellement du côté de l'Afrique.