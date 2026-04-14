Afrique: Le continent se serre les coudes face aux défis climatiques

14 Avril 2026
Togonews (Lomé)

La 18ème réunion bilan du Programme régional de production intégrée du coton en Afrique (PR-PICA) a débuté mardi à Lomé réunissant pour quatre jours les acteurs de huit pays membres : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, Tchad et Togo.

Derrière les discours d'ouverture, une réalité préoccupante s'impose. Le changement climatique frappe de plein fouet la production cotonnière : décalage des saisons des pluies, perturbation des calendriers de semis, recrudescence des ravageurs et dégradation de la fertilité des sols. Autant de maux qui érodent les rendements et, avec eux, les revenus de millions de producteurs africains.

Instituts de recherche, sociétés cotonnières et organisations de producteurs vont conjuguer leurs expertises pour faire le bilan de la campagne en cours et consolider les résultats des travaux de recherche menés tout au long de l'année. L'amélioration variétale et la gestion intégrée des ravageurs figureront parmi les chantiers prioritaires.

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Pour le directeur général de la NSCT (Nouvelle Société Cotonnière du Togo), Martin Drévon, l'enjeu va bien au-delà des échanges techniques : il s'agit d'une "véritable opportunité stratégique" pour bâtir ensemble "une filière cotonnière africaine plus forte et plus compétitive".

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