Maroc: Clôture du programme d'incubation de la 5ème promotion de startups palestiniennes de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif

Le programme d'incubation de projets de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif (BMAQ Innovation Hub), destiné à la 5ème promotion de startups palestiniennes opérant dans les domaines de la créativité et de l'innovation au titre de l'année 2026, s'est clôturé dimanche à Casablanca, avec le soutien financier du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration.

Dans un communiqué, l'Agence indique que les membres de cette promotion ont bénéficié d'une master class avancée en marketing à l'Ecole nationale de commerce et de gestion de Casablanca (ENCGC), portant sur les dernières tendances en matière de création et de personnalisation des marques, ainsi que sur l'analyse du comportement des consommateurs et les stratégies de ciblage marketing.

Cette rencontre, ajoute la même source, a constitué une occasion d'interaction avec des étudiants porteurs de projets, à travers des sessions dédiées à la présentation et à la discussion d'idées innovantes devant un jury composé d'entrepreneurs palestiniens, permettant ainsi aux participants d'acquérir une expérience pratique dans l'analyse des modèles économiques et l'évaluation de la viabilité des startups.

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Selon le communiqué, cette visite s'inscrit dans une vision intégrée de l'incubateur de l'Agence, visant à permettre aux startups palestiniennes de s'inspirer des meilleures pratiques internationales et de s'ouvrir à des écosystèmes d'innovation performants, afin de renforcer leur compétitivité et soutenir leur trajectoire de croissance et d'expansion.

Les activités de cette promotion se sont conclues par la remise de certificats de participation à ses membres, qui ont fait part de leur admiration pour l'expérience marocaine en matière d'innovation, soulignant que cette visite a constitué une opportunité de nouer des partenariats futurs et de s'inspirer de modèles réussis adaptables au contexte palestinien.

Par ailleurs, le communiqué indique que les représentants des six startups palestiniennes participantes ont effectué une série de visites de terrain au sein de plusieurs écosystèmes d'innovation et de technologie au Maroc, à la suite de leur participation à la 4ème édition du GITEX Africa Maroc 2026, tenue à Marrakech du 7 au 9 avril.

Dans ce cadre, les membres de la promotion ont été accueillis à l'Université Mohammed VI Polytechnique à Benguerir (UM6P), où ils ont découvert, au sein de l'école de programmation "1337", un modèle combinant recherche scientifique, formation appliquée et entrepreneuriat. Ils ont également visité des laboratoires d'intelligence artificielle considérés parmi les plus importants centres de recherche et développement en Afrique.

Le programme comprenait aussi des sessions d'échange direct avec des ingénieurs et des experts techniques, portant sur le développement de produits numériques, l'accélération de la croissance des startups, ainsi que les stratégies d'accès aux marchés internationaux, avant de se conclure par une visite du centre d'entrepreneuriat "Startgate".

À rappeler que le programme d'incubation de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, lancé il y a trois ans dans le cadre de sa stratégie numérique 2024-2027, a bénéficié jusqu'à présent à 34 startups opérant principalement dans les domaines de l'intelligence artificielle, des sciences, de l'éducation, de la santé, de l'agriculture et de la fintech.