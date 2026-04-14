Maroc: Clôture de la session printanière du 47ème Moussem culturel international d'Assilah

La session printanière de la 47e édition du Moussem culturel international d'Assilah, consacrée aux ateliers d'arts plastiques avec la participation d'artistes marocains et étrangers, s'est achevée samedi.

Au jardin du Palais de la culture, une collection d'oeuvres picturales ainsi que des créations de gravure et de lithographie ont été exposées. Ces oeuvres ont été réalisées par 16 artistes venus du Maroc, de Bahreïn, de Syrie, d'Espagne, d'Italie, de Suède et du Royaume-Uni, qui ont pris part à une résidence artistique commune de deux semaines, organisée par la Fondation du Forum d'Assilah, organisatrice du Moussem.

Le Palais a accueilli des ateliers de gravure, de lithographie (impression sur pierre) et de peinture, lesquels ont constitué un espace d'échange artistique entre les créateurs participants, favorisant le partage de techniques et d'expériences et contribuant ainsi au développement des arts plastiques au Maroc, conformément à la philosophie et aux objectifs du Moussem culturel international d'Assilah.

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Dans une déclaration à la MAP, le vice-secrétaire général de la Fondation, Taoufik Louzari, a noté que la clôture de la session printanière vient couronner les activités organisées dans le cadre des ateliers d'arts, avec la participation d'artistes marocains et étrangers, précisant que les oeuvres réalisées durant cette édition seront exposées lors de la prochaine édition du Moussem.

Il a ajouté que le programme de cette session printanière comprenait également l'inauguration de l'exposition "Arts plastiques des saisons d'Assilah 25", qui se poursuivra jusqu'au mois de juillet prochain, ainsi que l'atelier "Talents du Moussem" (atelier pour enfants) et un atelier d'expression littéraire et d'écriture pour enfants.

M. Louzari a par ailleurs annoncé que les dates et le programme de la session estivale, dédiée aux fresques murales et aux arts créatifs, ainsi que ceux de la session automnale, comprenant des colloques intellectuels, des soirées musicales et des ateliers artistiques, seront bientôt dévoilés.

De son côté, le peintre et coordinateur des ateliers d'arts, Abdelkader Melehi, a estimé que cette session printanière a constitué une opportunité propice pour permettre aux artistes participants, issus d'horizons et d'écoles diverses, d'échanger leurs idées et leurs techniques.

Il a ajouté que la clôture de cette session se distingue par une présentation préliminaire des oeuvres et réalisations des artistes, en attendant leur exposition officielle au Centre Hassan II des rencontres internationales.

M. Melehi a également souligné que ces oeuvres, véritables empreintes laissées par des artistes ayant participé au Moussem, aux techniques et styles variés, resteront un acquis précieux pour la ville d'Assilah et pour les générations futures passionnées d'arts plastiques.

De son côté, Beatriz Palomero, artiste espagnole, s'est dite heureuse de participer pour la première fois à la résidence artistique dans le cadre des ateliers d'arts du Moussem, indiquant que cette résidence de deux semaines a été une expérience enrichissante, propice au partage de techniques et d'inspirations avec des artistes de différentes nationalités.

Elle a ajouté que cette expérience a été "très enrichissante", car elle permet aux artistes participants d'apprendre les uns des autres, précisant notamment avoir expérimenté, lors de l'atelier de gravure, une nouvelle technique qu'elle n'avait jamais testée auparavant.

Il convient de noter que la Fondation Forum d'Assilah organise son Moussem culturel international depuis plus de quatre décennies, avec la participation de personnalités éminentes issues des mondes de la politique, des médias et de la création, contribuant ainsi de manière significative au rayonnement culturel du Maroc et au renforcement des initiatives en matière de développement culturel.