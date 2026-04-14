Maroc: Près de 3.000 participants au 2ème Marathon Spirituel de Fès

Près de 3.000 coureurs ont participé, dimanche, à la deuxième édition du Marathon Spirituel de Fès, un événement sportif qui mêle défi sportif et dimension culturelle.

Organisé par l'Association DILA Athlétique de Fès, sous l'égide de la wilaya de la région Fès-Meknès, cet évènement proposait un marathon, un semi-marathon, une épreuve de 10 kilomètres, ainsi que des courses pour enfants.

A l'issue de cette compétition, qui réunissait des coureurs professionnels et amateurs, le Kényan Erickleon Ndiema a remporté le marathon en 2h 20min 10 sec, suivi du Marocain Azzedine Faraoun (2h 20min 59 sec). Chez les femmes, la Marocaine Hanane Kallouj s'est imposée en 2h 45min.

Au semi-marathon masculin, Hicham Ouasmi a remporté la première place avec un chrono de 1h 4 min 32 sec, suivi de Youssef Moufidi, qui a parcouru la distance en 1h 4min 33sec. Chez les femmes, Fatima Zahra Raki s'est imposée en 1h 18min et 23sec, devant Fridi Sakina, (1h 22min 3sec).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

S'agissant de la course de 10 km, Anwar Zaghari a décroché la victoire chez les hommes et Hadri Oumaima chez les femmes.

Dans une déclaration à la MAP, Abdelrahim Bourmadane, président de l'Association organisatrice s'est félicité du succès de cet événement sportif, qui a connu une grande participation d'athlètes venus de différentes villes marocaines, ajoutant que le marathon a été marqué par un engouement des différentes catégories.

Il a souligné l'importance d'encourager les jeunes de tous âges à pratiquer le sport, mettant en avant ses nombreux bienfaits pour la santé.

De son côté, le Kényan Eriklion Ndiyema a exprimé sa grande joie de sa performance lors de ce marathon marqué par une forte compétition, louant la qualité du parcours et l'excellente organisation de l'événement.

Selon ses organisateurs, le Marathon Spirituel de Fès se distingue notamment par une approche combinant exigence sportive et dimension patrimoniale, à travers un parcours traversant plusieurs artères emblématiques de la cité idrisside, offrant aux participants une immersion au coeur de l'histoire et de l'identité culturelle de la ville.

Cet événement vise, selon la même source, à promouvoir la participation massive de coureurs de différents niveaux et catégories d'âge, allant des athlètes de haut niveau aux amateurs, en passant par les pratiquants occasionnels et les familles.

Cet évènement ambitionne de s'inscrire comme un rendez-vous annuel du calendrier sportif national, en contribuant à la valorisation du patrimoine et à l'attractivité de Fès, qui se prépare à accueillir, aux côtés d'autres villes marocaines, la Coupe du Monde de football 2030.