Maroc: Zagora vibre au rythme des 'Foulées féminines de la victoire-Oasis de Zagora'

Plus de 4.000 participantes, toutes catégories d'âge confondues, ont pris part, samedi à Zagora, à la troisième édition des "Foulées féminines de la victoire-Oasis de Zagora".

Organisée par Fédération Royale marocaine du sport pour tous (FRMSPT), en partenariat avec la préfecture de la Province de Zagora, cette manifestation sportive, dont le départ a été donné au niveau de la place de Tombouctou, entend encourager et motiver les femmes et les élèves à pratiquer les activités physiques, tout en les sensibilisant à l'importance du sport et à son impact positif et ses vertus sur l'esprit et la santé.

Dans une déclaration à la MAP, la présidente de la FRMSPT, Nezha Bidouane, a souligné l'importance de cette manifestation sportive, marquée par une forte participation des filles et des femmes de Zagora.

Elle a, par ailleurs, salué la présence active de champions marocains dont Aziz Bouderbala, Rachid Labsir, Lahlafi Brahim, Salaheddine Bassir ou encore Abderzak Khairi dans cette édition, l'occasion de transmettre des messages sur l'importance de la pratique sportive pour tous les âges.

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Cette manifestation a été marquée par une forte participation des personnes à besoins spécifiques ayant vécu une expérience valorisante, leur permettant de renforcer la confiance en soi, de développer les capacités physiques et de vivre un moment de partage avec le reste des participantes.

La cérémonie de remise des prix, organisée en présence du gouverneur de la province de Zagora, Mohamed Alami Ouaddane, d'acteurs associatifs et de représentants des partenaires institutionnels, a été marquée par un hommage aux participantes, mettant en avant leur engagement, leur endurance et leur contribution à la promotion du sport féminin.