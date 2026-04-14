Maroc: Le plasticien Mohamed Mansouri Idrissi participe à la 14è édition de 'La Route de la Soie - Rencontre des artistes' en Chine

L'artiste plasticien marocain Mohamed Mansouri Idrissi participe à la quatorzième édition de "La Route de la Soie : Rencontre des artistes - Atelier des artistes arabes de renom en Chine", qui se tiendra du 13 au 30 avril.

Cette participation s'inscrit dans la continuité d'un parcours artistique distingué, l'artiste ayant déjà représenté le Maroc lors de précédentes éditions de ce programme international, contribuant ainsi à renforcer la présence marocaine au sein de cet espace culturel et civilisationnel qui unit le monde arabe et la Chine.

Depuis le lancement de cette initiative en 2009 par le ministère chinois de la Culture et du Tourisme, cette rencontre est devenue un espace dynamique de création et d'échange entre artistes arabes et chinois, donnant naissance à des centaines d'oeuvres mêlant authenticité et modernité.

Entre Pékin et la province du Fujian (sud-est de la Chine), M. Mansouri Idrissi vivra une expérience riche dans un environnement foisonnant de contrastes et de significations. A travers des visites culturelles, des rencontres avec des artistes chinois, des visites de musées et des séances de création en atelier, cette résidence artistique s'annonce comme une expérience sensorielle où chaque instant se transforme en matière artistique.

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Au fil de plusieurs jours de création, l'artiste réalisera de nouvelles oeuvres inspirées par cette immersion culturelle, où la mémoire du voyage se mêlera aux couleurs de l'expression. Ces oeuvres devraient intégrer des collections artistiques permanentes en Chine, portant l'empreinte d'un dialogue profond entre le Maroc, le monde arabe et l'Asie.