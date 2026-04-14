Afrique: Billie Jean King Cup - Le pays assure son maintien en Groupe II Europe/Afrique

L'équipe du Maroc féminine a assuré son maintien en Groupe II Europe/Afrique, au terme des épreuves de la Billie Jean King Cup, disputées du 6 au 11 avril à Banja Luka (Bosnie-Herzégovine), aux côtés de plusieurs nations européennes et africaines.

Versé dans la poule B, le Maroc évoluait aux côtés de la Bulgarie, de l'Afrique du Sud, de l'Egypte et de la Macédoine du Nord, dans un groupe relevé.

A l'issue de la phase de groupes, le Maroc a terminé à la 3e place avec un bilan de deux victoires et deux défaites, s'imposant face à l'Egypte (2-1) et à la Macédoine du Nord (3-0), et s'inclinant face à la Bulgarie (1-2) et à l'Afrique du Sud (0-3).

Cette performance solide face à des équipes compétitive, a permis à la sélection nationale de se maintenir dans la course au maintien.

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Lors du match décisif, le Maroc s'est imposé face au pays hôte, la Bosnie-Herzégovine, sur le score de 2-1, assurant ainsi son maintien en Groupe II Europe/Afrique, après la promotion obtenue la saison dernière.

Au terme de la compétition, la Bulgarie et la Grèce ont validé leur promotion en Groupe I Europe/Afrique, tandis que le Maroc, aux côtés notamment de la Finlande, assure son maintien en Groupe II.

La délégation marocaine était composée des joueuses Yasmine Kabbaj, Diae El Jardi, Salma Loudili et Ghita Sebbar, accompagnées de Mehdi Ait Barhouch et de Mohamed Rharbal.