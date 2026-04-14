Ile Maurice: Navin Ramgoolam - «La facture des pensions aurait atteint Rs 100 milliards sans réforme»

Lors du Prime Minister's Question Time (PMQT) ce mardi 14 avril, la députée de l'opposition Joanna Bérenger a interrogé le Premier ministre Navin Ramgoolam sur les effets de l'augmentation progressive de l'âge d'éligibilité à la Basic Retirement Pension (BRP), notamment sur les groupes vulnérables et les travailleurs à faibles revenus.

Dans sa réponse, Navin Ramgoolam a justifié cette réforme par une situation budgétaire préoccupante héritée du précédent gouvernement, marquée par une dette publique proche de 90 % du PIB et un déficit de 9,3 %. Il a rappelé que des institutions comme le FMI préconisaient depuis longtemps une réforme du système de pension.

Le chef du gouvernement a mis en avant la hausse continue du coût de la BRP, passé à 7,8 % du PIB en 2024/2025, représentant près d'un quart des dépenses récurrentes de l'État. Sans réforme, ce coût aurait pu atteindre Rs 100 milliards d'ici 2035, compromettant la viabilité du système.

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Face à cette situation, le gouvernement a décidé de relever progressivement l'âge d'éligibilité de 60 à 65 ans. Pour atténuer l'impact social, un soutien financier allant jusqu'à Rs 10 370 est accordé aux personnes à faibles revenus, tandis que certaines prestations sociales sont maintenues jusqu'à l'accès à la BRP.