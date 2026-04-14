Ile Maurice: Navin Ramgoolam - «La facture des pensions aurait atteint Rs 100 milliards sans réforme»

14 Avril 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vashish Nuckchhed

Lors du Prime Minister's Question Time (PMQT) ce mardi 14 avril, la députée de l'opposition Joanna Bérenger a interrogé le Premier ministre Navin Ramgoolam sur les effets de l'augmentation progressive de l'âge d'éligibilité à la Basic Retirement Pension (BRP), notamment sur les groupes vulnérables et les travailleurs à faibles revenus.

Dans sa réponse, Navin Ramgoolam a justifié cette réforme par une situation budgétaire préoccupante héritée du précédent gouvernement, marquée par une dette publique proche de 90 % du PIB et un déficit de 9,3 %. Il a rappelé que des institutions comme le FMI préconisaient depuis longtemps une réforme du système de pension.

Le chef du gouvernement a mis en avant la hausse continue du coût de la BRP, passé à 7,8 % du PIB en 2024/2025, représentant près d'un quart des dépenses récurrentes de l'État. Sans réforme, ce coût aurait pu atteindre Rs 100 milliards d'ici 2035, compromettant la viabilité du système.

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Face à cette situation, le gouvernement a décidé de relever progressivement l'âge d'éligibilité de 60 à 65 ans. Pour atténuer l'impact social, un soutien financier allant jusqu'à Rs 10 370 est accordé aux personnes à faibles revenus, tandis que certaines prestations sociales sont maintenues jusqu'à l'accès à la BRP.

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