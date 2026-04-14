Ile Maurice: Le secteur de l'assurance face aux défis de l'innovation et de l'inclusion

L'assurance, l'investissement et l'innovation sont les thématiques principales de la 3i International Conference, lancée hier, et qui se tient jusqu'à demain. Organisé par l'Insurers Association of Mauritius, l'événement rassemble des participants venus de divers horizons afin d'échanger autour des enjeux et des perspectives liés à ces trois piliers du secteur financier.

À cette occasion, le secrétaire général de l'association, Vasish Ramkhalawon, a souligné l'importance de mieux reconnaître le rôle de l'assurance dans l'économie, estimant que la limiter au seul cadre des services financiers ne rend pas justice à son véritable potentiel et rappelant qu'elle constitue un levier essentiel du développement économique.

Lors du lancement de la conférence, la ministre des Services financiers et de la planification économique, Jyoti Jeetun, a pour sa part mis en avant le rôle central du secteur de l'assurance dans un contexte mondial incertain, tout en soulignant les opportunités liées à l'innovation et à l'investissement. Elle a rappelé que l'assurance demeure «un contributeur majeur et un moteur du bon fonctionnement de l'économie».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

«Dans sa forme la plus basique, elle permet la mutualisation des risques et aide les ménages à atténuer les chocs. Elle constitue ainsi un outil de résilience économique et financière», a-t-elle expliqué, soulignant ainsi son rôle clé dans le renforcement de la résilience économique et financière.

Adaptation

Il est considéré que l'essor de l'insurtech, de l'intelligence artificielle et de l'analyse avancée des données redéfinit en profondeur les modèles traditionnels, avec la création accélérée de nouveaux produits et l'émergence de nouveaux acteurs.

Dans ce contexte, la ministre estime que les compagnies d'assurance traditionnelles doivent impérativement s'adapter à ces évolutions pour rester compétitives, soulignant que la data constitue aujourd'hui l'une des ressources les plus précieuses du secteur. «En identifiant et en quantifiant les risques, les entreprises sont en mesure de différencier les profils à haut et à faible risque, permettant ainsi aux clients à faible risque de bénéficier du système plutôt que de subventionner les profils à haut risque.»

Jyoti Jeetun a aussi abordé la nécessité de trouver un équilibre entre progrès technologique et stabilité financière, se disant favorable à une approche réglementaire équilibrée, capable d'encourager l'innovation tout en garantissant la solidité du système financier. Elle a également plaidé pour une utilisation accrue de la technologie afin de réduire l'insurance gap, notamment en développant des produits accessibles aux populations les plus vulnérables.

Les pêcheurs et les agriculteurs, particulièrement exposés aux aléas climatiques, ont été cités comme exemples de communautés nécessitant une bonne couverture. Ce défi d'inclusion constitue, selon elle, un enjeu majeur pour l'industrie. Selon Jyoti Jeetun, «le secteur de l'assurance peut servir non seulement Maurice, mais aussi la région».