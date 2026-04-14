Ile Maurice: Portes ouvertes à la State House et une série de sites historiques

Dans le cadre des célébrations de la fête nationale et de la journée internationale des monuments et des sites, la State House ouvrira ses portes au public les samedi 18 avril et dimanche 19 avril, de 9h à 16h.

Ces journées portes ouvertes annuelles offriront au public l'occasion de profiter des magnifiques jardins qui s'étendent jusqu'au Bout du monde et des salons de la State House, dans une atmosphère familiale et conviviale. Au programme : vente de plantes, de produits locaux et de mets variés. Il y aura également une campagne de don de sang, un spectacle culturel présenté par le Committee for the Promotion of National Unity (CPNU), un espace dédié aux enfants, des coins créativité, science et éducation, ainsi qu'une exposition photographique proposée par le Media Trust.

L'entrée est gratuite pour tous. Des navettes, également gratuites seront mises à disposition depuis la gare routière de Réduit jusqu'à la State House. Des espaces de stationnement seront également disponibles dans l'enceinte de la State House, au campus de l'université de Maurice ainsi qu'au Tamil League. Dans la foulée, le National Heritage Fund (NHF) propose à l'occasion de la journée internationale des monuments et sites, des journées portes ouvertes dans de nombreux sites historiques, Parmi les lieux à visiter dans la capitale, figurent l'Aapravasi Ghat, l'Hôtel du gouvernement, le musée d'histoire naturelle, le musée de la poste, la Citadelle, le musée de l'esclavage intercontinental et la Tour Koenig. Le Blue Penny Museum, au Caudan, sera accessible gratuitement aux Mauriciens, samedi et dimanche.

Autres sites à visiter autour de l'île : le monument de la route de l'esclave, à la plage publique du Morne, le jardin botanique de Pamplemousses, le presbytère, également à Pamplemousses. Le NHF a inclut au programme des visites des lieux historiques comme le fort Frederik Hendrik, à Vieux Grand-Port, le musée Robert Edward Hart, à Souillac, les ruines de l'ancienne prison et de l'ancienne sucrerie de Belle-Mare, les Old Labourers' Quarters à Trianon. Pour ce qui est des ruines de Balaclava, qui se situent dans l'enceinte de l'hôtel Maritim, elles seront accessibles le dimanche 19 avril de 9h à 16h.

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