Ile Maurice: La viande de boeuf dépasse Rs 215 le kilo

Depuis hier, le prix de la viande de boeuf est reparti à la hausse. Le kilo dépasse désormais Rs 215, contre environ Rs 190 auparavant. L'augmentation, déjà ressentie par les consommateurs, s'explique par les perturbations majeures que subit l'approvisionnement international.

Le marché sud-africain est actuellement fermé, affecté par une importante épidémie de fièvre aphteuse. La maladie s'est propagée dans une large partie du pays, entraînant des mesures de quarantaine dans de nombreuses exploitations, notamment dans les régions du Sud.

Dans ce contexte, les importateurs se sont tournés vers d'autres pays, principalement la Namibie, ce qui a renchéri l'ensemble des coûts. Le bétail y est plus cher et le transport maritime, plus long, alourdit la note pour la chaîne logistique. Par rapport à l'Afrique du Sud, es coûts de préparation des animaux sont également plus élevés, avec des délais d'acheminement qui passent de cinq à 11 jours, augmentant la pression sur le fret.

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D'autres pays fournisseurs sont également touchés par des difficultés. Au Kénya, la sécheresse a réduit l'offre de bétail conforme aux exigences d'importation, ce qui a provoqué une hausse des prix sur le marché. Face aux risques sanitaires, les autorités ont renforcé les contrôles depuis octobre. Tous les bovins, chèvres et moutons doivent désormais être testés avant expédition, et aucun nouveau permis d'importation de bovins en provenance d'Afrique du Sud n'est actuellement délivré.

Ainsi, la dépendance aux importations reste très élevée, avec 98,9 % de la consommation couverte par des marchés extérieurs.