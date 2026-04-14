Afrique: Le Premier ministre se rend en République du Congo ce soir

14 Avril 2026
L'Express (Port Louis)

Le Premier ministre (PM), le Dr Navin Ramgoolam, quitte le pays ce soir, mardi 14 avril, pour se rendre en République du Congo, où il participera à la cérémonie solennelle d'investiture du président Denis Sassou Nguesso. Prévue le jeudi 16 avril prochain à Brazzaville, cette cérémonie réunira plusieurs chefs d'État et de gouvernement, soulignant l'importance de ce rendez-vous diplomatique.

La participation du Premier ministre s'inscrit dans le cadre des relations amicales entre Maurice et la République du Congo, ainsi que de leur collaboration au sein de l'Union africaine. D'ailleurs, le président Denis Sassou Nguesso avait déjà effectué une visite d'État à Maurice en juillet 2011, à l'invitation du Dr Navin Ramgoolam, alors Premier ministre.

La République du Congo a activement soutenu Maurice sur le dossier des Chagos dans les forums internationaux, notamment en votant en faveur de la résolution 71/292 de l'Assemblée générale des Nations unies en 2017. Elle a également soutenu la résolution 73/295 en 2019, appelant le Royaume-Uni à achever la décolonisation de Maurice. Pendant l'absence du Premier ministre, le ministre du Logement et des terres, Shakeel Mohamed assurera l'intérim à la tête du gouvernement.

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