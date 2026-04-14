Ile Maurice: La 6e édition du SBM Amigos Drawing & Painting Competition célèbre la créativité et la bienveillance

Une image vaut mille mots, comme le dit le proverbe. La 6e édition du concours de dessin et de peinture SBM Amigos en est une parfaite illustration. Le concours, ayant pout thème, 'Paint Kindness, Erase Bullying', a permis à de jeunes artistes de s'exprimer sur un sujet d'actualité, le harcèlement scolaire. Les dessins et peintures sélectionnés par le jury de cette nouvelle édition du concours, lancée en 2025, ont mis en lumière ce phénomène à travers des regards parfois candides, mais ô combien perspicaces. La cérémonie de remise des prix récompensant les neuf gagnants de la cuvée 2025 s'est tenue le jeudi 9 avril dernier à la SBM Tower.

Depuis 2020, la SBM Bank (Mauritius) Ltd organise le SBM Amigos Drawing & Painting Competition afin de donner aux jeunes un espace unique pour exprimer leur créativité et partager leurs idées. Pour l'édition 2025, le thème "Paint Kindness, Erase Bullying" a été choisi pour sensibiliser les jeunes à l'importance de la bienveillance et à la lutte contre le harcèlement scolaire en montrant comment de simples gestes de gentillesse peuvent amener un changement positif dans l'environnement scolaire et par extension, dans la société.

«La SBM Bank a toujours été activement engagée dans la promotion de l'art et de la culture à Maurice. Ce concours de dessin et de peinture illustre notre volonté d'offrir un tremplin aux jeunes artistes, leur permettant de révéler leur créativité et de partager leur talent avec le public. Chaque édition aborde une thématique qui mérite l'attention et la réflexion des jeunes participants, et le thème de cette année, 'Paint Kindness, Erase Bullying', est particulièrement pertinent», déclare Anil Gujjalu, Head of Payments Solutions/Cards à la SBM Bank (Mauritius) Ltd.

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Les oeuvres soumises ont été évaluées par un jury indépendant, qui a sélectionné les lauréats en tenant compte de la créativité, de l'originalité et de la pertinence par rapport au thème. Le choix n'a pas été facile, tant la qualité des dessins et peintures était élevée. Chaque oeuvre, cependant, a témoigné du talent, de la sensibilité et de l'imagination de cette génération d'artistes en herbe. A noter que trois des gagnants de cette édition s'étaient déjà distingués les années précédentes.

Les oeuvres primées de cette 6e édition seront visibles dans la section 'Amigos Gallery' de l'application SBM Tag. Les dessins et peintures gagnants seront exposés dans le hall de la SBM Tower et seront aussi publiés sur le site web de la banque, offrant ainsi au grand public l'occasion de découvrir et d'apprécier ces créations très évocatrices.

Ci-dessous les noms des gagnants dans chaque catégorie.

5 à 8 ans

1eᣴ prix : Tiron Thivviyesh Jenesh Jegasuthan (8 ans)

2e prix : Varshini Neemol (8 ans)

3e prix : Shaast Dhairyam Appadu (8 ans)

9 à 12 ans

1eᣴ prix : Girishta Aunee (12 ans)

2e prix : Devesh Teeluck (10 ans)

3e prix : Moana Iriyana Kodai (11 ans)

13 à 17 ans :

1eᣴ prix : Hanshika Yelligadu (17 ans)

2e prix : Sajidah Guffoor (17 ans)

3e prix : Samuel Mathieu Suntah (15 ans)